El este noul Elton! Are doar 154 de centimetri înălțime și a marcat un gol fabulos. Video

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în anul 2007. Micuțul brazilian, care avea o tehnică ieșită din comun, are acum un succesor. Noul Elton joacă în Mexic, e doar cu un centimetru mai înalt și tocmai a înscris un gol de senzație.

Noul Elton, gol de senzație în Mexic

Numele său este Diego „Chicha” Sanchez. Are 21 de ani, măsoară 1,55 m și evoluează în Mexic, la Tigres UANL. Produs 100% al clubului, Diego Sanchez a debutat sezonul la echipa mare și a reușit să înscrie un gol senzațional. El a marcat în remiza cu Atletico San Luis, scor 2-2, din etapa a 2-a a campionatului mexican.

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„Chicha” a înscris pentru 2-1, după ce o combinație extraordinară cu argentinianul Juan Francisco Brunetta. După ce a primit mingea de la coechipierul său, Sanchez a sprintat spre poarta adversă și, după o cursă formidabilă, a finalizat cu sânge rece. A fost primul gol marcat de „Chicha” pentru Tigres UANL în acest sezon.

Mano, eu nunca vi um jogador tão baixo. De acordo com o Sofascore ele tem 1.55 de altura (!). — DataFut (@DataFutebol)

Ce s-a ales de Elton, piticul atomic adus de Mihia Stoica în România

Steaua, actuala FCSB, l-a transferat pe Elton Jose Xavier Gomes în ianuarie 2007. La acea vreme, Gigi Becali a plătit 1,65 milioane de euro pentru a îl achiziționa de la Corinthians. Deși măsoară doar 1,54 m, Elton a făcut senzație în SuperLiga datorită calităților sale tehnice ieșite din comun. El nu l-a convins însă pe Gigi Becali, care, după doar 6 luni, l-a cedat pentru 500 de mii de euro la Al-Nassr. Brazilianul a jucat doar 9 meciuri în tricoul roș-albastru și a marcat 1 gol.

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„Țin legătura. Elton este în Alagoas, în nordul Braziliei, de unde a plecat. Are o școală de fotbal. Brazilienii își pot schimba numele. Îl cheamă acum Elton Arabia. Autocarul școlii lui de fotbal, clădirea școlii lui de fotbal, stadionul, toate sunt ale lui, propietatea lui, sunt vopsite în verde. E culoarea Arabiei Saudite.

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Pentru cei care nu știu, Elton, la o echipă ca Slobozia la noi, Al-Fateh, a câștigat campionatul de unul singur. Împotriva lui Al-Hilal, Al-Ittihad și Al-Nassr. A făcut bani mulți de tot. E foarte bine, are doi copii. O fată și un băiat. Băiatul nu știu dacă îi calcă pe urme, că e mai înăltuț. Mă tot amenință că vine prin România.

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A considerat-o a doua țară. Nu s-a vrut să fie România a doua țară pentru el, dar asta e. Dar atunci și am să spun o poveste simpatică. L-am adus atunci de la Corinthians. Dacă noi suntem cea mai mare echipă a României și a doua e Dinamo. Acolo Corinthians e a doua, după Flamengo, echipa cu cei mai mulți suporteri în Brazilia”,