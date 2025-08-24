Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

El este noul Emil Săndoi de la Universitatea Craiova: “Chiar şi eu mi-am dat seama când m-am uitat la el! Mai dă şi goluri ca mine”

Emil Săndoi a vorbit la FANATIK SUPERLIGA depre Oleksandr Romanchuk, noul fundaș al Universității Craiova, om decisiv în SuperLiga și în parcursul european excelent al oltenilor.
Gabriel Eșanu
24.08.2025 | 15:50
El este noul Emil Sandoi de la Universitatea Craiova Chiar si eu miam dat seama cand mam uitat la el Mai da si goluri ca mine
EXCLUSIV FANATIK
Oleksandr Romanchuk, fundașul golgheter al Universității Craiova, l-a impresionat și pe Emil Săndoi. Sursă foto: Sportpictures.eu

Universitatea Craiova are un start excelent de sezon, cu rezultate bune atât în SuperLiga, cât și în Conference League. Sub comanda lui Mirel Rădoi, mai mulți dintre jucătorii nou-veniți au arătat foarte bine în prima parte a campionatului. Unul dintre ei este Oleksandr Romanchuk, un fundaș pe care fanii olteni îl aseamănă deja cu Emil Săndoi, cel care a scris istorie în tricoul Științei.

ADVERTISEMENT

Emil Săndoi a remarcat calitățile lui Oleksandr Romanchuk, noul fundaș golgheter al Universității Craiova: „Un real câștig”

Chiar Emil Săndoi a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că a observat asemănările dintre el, în perioada în care juca pentru Craiova, și fundașul ucrainean de 25 de ani. Săndoi a remarcat și apetitul pentru gol pe care îl are Romanchuk și consideră că jucătorul venit de la Kryvbas este un real câștig pentru olteni.

„Vedeam asemănările chiar și eu când m-am uitat la jocurile pe care le-a avut Craiova, mai joacă și cu numărul 3, eu am jucat o viață cu numărul 3. Am reușit și eu niște goluri spectaculoase, nu mi-au murit lăudătorii, știți că sunt băiat modest. Dar le mai văd câteodată pe casetă, chiar am reușit de la 25-30 de metri, lovituri libere.

ADVERTISEMENT

Îmi place foarte mult, e un jucător echilibrat, un real câștig pentru Craiova. E adevărat, și ca fizic, constituție, există asemănări. M-aș bucura să reușeacă de 10 ori mai mult decât am reușit să fac eu pentru Craiova”, a explicat Emil Sănoi la FANATIK SUPERLIGA.

Oleksandr Romanchuk are deja 3 goluri și două pase decisive la Universitatea Craiova. Plus prestații solide în defensiva oltenilor

Oleksandr Romanchuk a fost adus la Universitatea Craiova în această vară, de la Kryvbas, cu 750.000 de euro. O investiție importantă pentru nivelul SuperLigii, mai ales că vorbim despre un fotbalist cu profil defensiv. Are 3 selecții la naționala U21 a Ucrainei și în prezent este evaluat de Transfermarkt.de la 900.000 de euro.

ADVERTISEMENT
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea...
Digi24.ro
„Moartea cea Mare”: De ce a șasea extincție în masă, comparabilă cu cea care a dus la dispariția dinozaurilor, ar putea fi inevitabilă

Romanchuk a fost titular și integralist în toate cele 5 partide disputate de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League și a marcat un gol important la Sarajevo, când echipa sa era condusă. Are și două pase decisive în meciurile europene. De asemenea, ucraineanul a marcat de două ori și în cele 4 apariții pe care le are în SuperLiga. A înscris cu UTA și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac
Digisport.ro
Sorana Cîrstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Țiriac

RADIOGRAFIA TRANSFERURILOR facute de U Craiova: "VA FI CONCURENTA"

Oficialii celor de la CFR Cluj, nemulţumiţi că meciul cu Oţelul nu s-a...
Fanatik
Oficialii celor de la CFR Cluj, nemulţumiţi că meciul cu Oţelul nu s-a amânat: „Să se stabilească ce înseamnă situaţie specială!”
Dezvăluiri despre Dan Petrescu după demisia de la CFR Cluj: “Îşi reproşa că...
Fanatik
Dezvăluiri despre Dan Petrescu după demisia de la CFR Cluj: “Îşi reproşa că nu s-a oprit după finala Cupei României! Voia să se retragă după ce ducea echipa în Conference”
Denis Alibec, în lot pentru FCSB – FC Argeş! Care e primul “11”...
Fanatik
Denis Alibec, în lot pentru FCSB – FC Argeş! Care e primul “11” al campioanei. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu
Gabriel Eșanu lucrează de mai bine de 19 ani în presa sportivă, și de 10 ani la FANATIK, reporter pe zona sport. A mai lucrat la Sport Total, Kicker Sportmagazin, Agenția de Știri NewsIn, Cancan și Ziua News.
Parteneri
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă...
iamsport.ro
Gigi Becali a spus lucrurilor pe nume în cazul Taniei Budi: `Și dacă ar fi așa, ce să-mi asum?`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis...
adevarul.ro
Motivul pentru care Gigi Becali nu îl botează pe Giorgios, copilul lui Ianis Hagi
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care...
Observatornews.ro
Supravieţuitorul tragediei din Făgăraş a aşteptat ajutorul ore bune, lângă prietenii pe care i-a văzut murind
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre...
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei...
stiripesurse.ro
SONDAJ CURS Situație politică complicată în București. Cine ar putea câștiga Primăria Capitalei / Bucureștenii ar prefera amânarea alegerilor sau un interimat
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!