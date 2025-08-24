El este noul Emil Săndoi de la Universitatea Craiova: “Chiar şi eu mi-am dat seama când m-am uitat la el! Mai dă şi goluri ca mine”

Universitatea Craiova are un start excelent de sezon, cu rezultate bune atât în SuperLiga, cât și în Conference League. Sub comanda lui Mirel Rădoi, mai mulți dintre jucătorii nou-veniți au arătat foarte bine în prima parte a campionatului. Unul dintre ei este Oleksandr Romanchuk, un fundaș pe care fanii olteni îl aseamănă deja cu Emil Săndoi, cel care a scris istorie în tricoul Științei.

Emil Săndoi a remarcat calitățile lui Oleksandr Romanchuk, noul fundaș golgheter al Universității Craiova: „Un real câștig”

Chiar Emil Săndoi a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că a observat asemănările dintre el, în perioada în care juca pentru Craiova, și fundașul ucrainean de 25 de ani. Săndoi a remarcat și și consideră că jucătorul venit de la Kryvbas este un real câștig pentru olteni.

„Vedeam asemănările chiar și eu când m-am uitat la jocurile pe care le-a avut Craiova, mai joacă și cu numărul 3, eu am jucat o viață cu numărul 3. Am reușit și eu niște goluri spectaculoase, nu mi-au murit lăudătorii, știți că sunt băiat modest. Dar le mai văd câteodată pe casetă, chiar am reușit de la 25-30 de metri, lovituri libere.

Îmi place foarte mult, e un jucător echilibrat, un real câștig pentru Craiova. E adevărat, și ca fizic, constituție, există asemănări. M-aș bucura să reușeacă de 10 ori mai mult decât am reușit să fac eu pentru Craiova”, a explicat Emil Sănoi la FANATIK SUPERLIGA.

Oleksandr Romanchuk are deja 3 goluri și două pase decisive la Universitatea Craiova. Plus prestații solide în defensiva oltenilor

în această vară, de la Kryvbas, cu 750.000 de euro. O investiție importantă pentru nivelul SuperLigii, mai ales că vorbim despre un fotbalist cu profil defensiv. Are 3 selecții la naționala U21 a Ucrainei și în prezent este evaluat de Transfermarkt.de la 900.000 de euro.

Romanchuk a fost titular și integralist în toate cele 5 partide disputate de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League și a marcat un gol important la Sarajevo, când echipa sa era condusă. Are și două pase decisive în meciurile europene. De asemenea, ucraineanul a marcat de două ori și în cele 4 apariții pe care le are în SuperLiga. A înscris cu UTA și Hermannstadt.

