El este noul lider de la națională. Surpriza din vestiarul tricolorilor

Gică Hagi se pregătește să conducă naționala către noi succese și din postura de selecționer. Cine ar putea fi noul lider de la națională în cel de-al doilea mandat al ”Regelui”.
Adrian Baciu
25.05.2026 | 09:30
După ce a ratat prezența la Mondialul din SUA, Canada și Mexic, naționala României se pregătește să înceapă o nouă eră sub comanda lui Gheorghe Hagi (61 de ani). ”Regele” va debuta în iunie, cu două amicale destul de tari, contra naționalelor din Georgia și Țara Galilor. Mulți se întreabă în acest moment care va fi noul lider al ”tricolorilor”. Ce părere are Giovanni Becali.

Cine va fi noul lider de la națională în mandatul lui Gică Hagi. Surpriza anticipată de Giovanni Becali

Peste puține zile, la începutul lunii iunie, Gică Hagi își va reîncerca norocul într-un al doilea mandat pe banca primei reprezentative. Aventura sa de debut este, momentan, una amicală. Pe 2 și 6 iunie, tricolorii, care au o vară ”liberă” prin ne-calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic, dau piept cu alte două naționale care au ratat prezența la turneul final: Georgia și Țara Galilor.

Cum era de așteptat, Hagi propune o serie de nume noi în lotul României. În mare însă, ”scheletul” este același ca în mandatul regretatului Mircea Lucescu. Cu toate acestea, mulți se întreabă deja cine va fi noul lider al naționalei cu Gică Hagi pe bancă. În emisiunea ”Giovanni Show” de la FANATIK, Ioan Becali a fost întrebat dacă liderul acestei echipe este Nicolae Stanciu sau Ianis Hagi. ”(n.r. Cine e liderul acestei naționale, Stanciu sau Ianis Hagi?). În ultimă instanță, în ultimele apariții, a fost Ianis Hagi”, a spus acesta.

Imediat, agentul de jucători a mai adus în discuție un nume surpriză. E vorba de cel al lui Ionuț Radu, de la Celta Vigo. ”Ianis (Hagi) mai are un coleg care știe să facă puțină publicitate. Portarul, portarul titular al nostru. Ionuț Radu. Ionuț Radu. Ionuț Radu și cu Hagi sunt de la Under 21 din Italia 2019 (n.r. Campionatul European U21, când România a ajuns în semifinale). Din 2019, deci șase – șapte ani. S-au despărțit puțin, dar acum reuniți provoacă puțină euforie”, adaugă Ioan Becali.

Ianis Hagi vs Ionuț Radu, cine ar merita să fie noul lider

Ianis Hagi, 27 de ani, a fost căpitanul României în meciul cu Turcia jucat pe 26 martie, în baraj pentru Cupa Mondial, pierdut de tricolorii antrenați pe atunci de Mircea Lucescu, scor 0-1. Fiul ”Regelui” a purtat banderola de la începutul partidei. În minutul 71, când a fost schimbat, Nicolae Stanciu a preluat banderola de căpitan.

Cei doi, Ianis Hagi și Ionuț Radu, 28 de ani, despre care vorbea Giovanni Becali, provin din aceeași generație. În prezent, aceștia evoluează la niveluri diferite. Dacă Ianis este în Turcia, Radu este titular incontestabil la locul 6 din La Liga, Celta Vigo. În acest sezon, Hagi Jr. are jucate 30 de meciuri în campionat și în Cupă.

Dincolo, Ionuț Radu a bifat 37 de meciuri în campionat și 12 în Europa League. Dacă ne uităm la valorile celor doi, Ianis Hagi are o cotă de piață de 1,8 milioane de euro, în timp ce Ionuț Radu este la 8 milioane.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
