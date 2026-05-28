El este noul președinte al AMFB: Ilie Drăgan, triplă lovitură! Tensiuni uriașe la Federația Română de Fotbal

Asociația Municipală de Fotbal București (AMFB) a organizat joi, 28 mai, o Adunare Generala la FRF. Evenimentul a început cu ora 10:30 și a fost marcat pe parcurs de tensiuni. Marcel Bîrsan a câștigat alegerile fără probleme, iar Ilie Drăgan s-a contrat puternic cu mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu.

Ilie Drăgan, scandal la numărarea voturilor pentru șefia AMFB

Arbitrul Marcel Bîrsan (44 de ani) și-a depus candidatura pentru a fi președintele Asociației Municipale de Fotbal București (AMFB). Oponentul său în cursa pentru marea funcție a fost chiar dușmanul lui Răzvan Burleanu, Ilie Drăgan. Postul rămăsese liber de pe 18 aprilie, după decesul lui Marian Lumînare. Alegerile susținute joi, 28 mai, au fost câștigate de cavalerul fluierului originar din Bucureşti, care a arbitrat atât meciul de titlu Universitatea Craiova – U Cluj 5-0,

Ilie Drăgan, cel care i-a fost contracandidat lui Răzvan Burleanu la șefia FRF, din 18 martie 2026, a pierdut și de data aceasta. El a fost protagonistul unor noi momente tensionante, Mai exact, Gabriel Bodescu, secretarul general al FRF, nu l-a lăsat în sală pe Ilie Drăgan. Membrii afiliați au încercat să îl împiedice să își țină discursul. Printre cei mai vocali a fost Marius Burcă, președintele de la Metaloglobus.

Chiar și numărarea propriu zisă a voturilor a fost perturbată. Ilie Drăgan a mers lângă urnă, unde i s-a cerut să revină la locul său din sală. El a protestat vehement. „A luat un vot de la mine și l-a pus dincolo!”, a strigat Ilie Drăgan. Ulterior, pentru funcția de vicepreședinte și reprezentant copii și juniori, Drăgan a obținut doar 30 de voturi, respectiv 19, consemnând alte două eșecuri.

Marcel Bîrsan este noul președinte al AMFB

Marcel Bîrsan a obținut o victorie zdrobitoare în fața lui Ilie Drăgan, câștigând alegerile pentru șefia AMFB cu 69 de voturi. „Centralul” român a ținut un discurs în fața tuturor după succesul obținut. „Mulțumesc din suflet pentru încredere. Promit să nu vă dezamăgesc. Am toate intențiile bune.

Veți vedea că mă voi ține de promisiuni. Vom dialoga și vom face totul transparent. Apelez la dumneavoastră să fim eficienți. Îmi doresc să îmi duc la bun sfârșit ideile și proiectele mele”, a spus, printre altele, Marcel Bîrsan.

