Cine va fi noul președinte al CFR Cluj!? Aproape de o revenire de senzație în Gruia după plecarea lui Cristi Balaj. Exclusiv

Neluțu Varga ia măsuri în forță după Csikszereda – CFR Cluj 2-2. Patronul ardelenilor e decis ca Marian Copilu sa fie noul președinte. Echipa a rămas fără conducător în urma informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Marian Copilu la un pas sa revina la CFR Cluj!

FANATIK a aflat în exclusivitate că noul președinte de la CFR Cluj poate fi nimeni altul decât Marian Copilu. Cu el la timonă, Neluțu Varga a făcut cele mai mari performanțe la formația din Gruia.

„Informațiile noastre de ultim moment, la FANATIK, chiar din dimineața asta, sunt că va fi o bomba mare de tot săptămâna viitoare. O lovitură pe care o va da Neluțu Varga și în pole position, informația mea, e să îl aducă președinte pe Marian Copilu. Informațiile de ultimă oră sunt că în pole position, dar apăsat, puternic, e ca vechiul și noul președinte să fie Marian Copilu”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la „GIOVANNI SHOW”.

Informația a fost comentată imediat de Giovanni Becali. „Am auzit și eu și foarte bine face. E foarte bine că îl ia pe Marian Copilu. Marian Copilu l-a făcut campion 4-5 ani al rând și poate să îl scoată. E meseriaș, știe să liniștească jucătorii. Vorbește câteva limbi străine, trebuie să vorbești și câteva limbi străine, pentru că majoritatea jucătorilor sunt străini. Cred că e alegerea cea mai bună pentru Neluțu”, a adăugat celebrul agent FIFA.

Ce trofee a câștigat CFR Cluj cu Marian Copilu președinte

Numele lui Marian Copilu se confundă cu istoria recentă a lui CFR Cluj. El a fost în conducerea ardelenilor în perioada 2017-2021, când a pus umărul la 4 din cele 8 titluri de campioană pe care le are în vitrină formația din Gruia.

Marian Copilu este bun prieten cu Dan Petrescu, antrenor care a ajuns prima dată în Gruia în 2017. „Bursucul” are în CV 5 campionate câștigate cu CFR Cluj, dintre care primele 4 au fost cucerite în echipă cu Marian Copilu.

De ce a plecat Marian Copilu de la CFR Cluj

Marian Copilu s-a despărțit cu scandal de CFR Cluj, în august 2021. Ruptura s-a produs după ce ardelenii au fost eliminați din preliminariile Europa League. CFR a pierdut atunci 1-6 în dublă manșă cu Steaua Roșie Belgrad.

La vremea respectivă, echipa era condusă de Marius Șumudică, care și el a fost dat afară după eșecul din Europa. Odată cu demiterea lui Şumudică au mai plecat 12 oameni, în frunte cu preşedintele Copilu şi cu juristul clubului, Ionuţ Ivaşcu.

Ultimii doi au fost implicați într-un scandal monstru la la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” după returul cu sârbii. între mai mulţi membri din conducere şi staff-ul campioanei.

Unde a activat Marian Copilu după plecarea de la CFR Cluj

După ce a plecat de la CFR Cluj, în 2021, Marian Copilu și-a încercat norocul și la alte cluburi din SuperLiga. El nu a avut însă nici pe departe același succes pe care l-a avut în Gruia. În ianuarie 2022, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Marian Copilu este noul președinte al Universității Craiova. Copilu a rezistat în Bănie doar nouă luni. Și-a dat demisia motivând că „Vrea să fie mai aproape de familie și să renunțe la fotbal”.

Marian Copilu n-a putut sta departe de sportul rege decât până în martie 2023, atunci când a preluat funcția de președinte al Petrolului. , odată cu venirea la Ploiești a grupului de investitori turci.