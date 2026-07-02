El este noul șef de la Rapid. Are putere deplină în Giulești și decide totul în vestiar: „Nu prea poți să glumești cu el și să faci ce vrei tu”

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La finalul sezonului trecut, Costel Gâlcă a părut că nu mai poate fi o mână de fier în vestiarul Rapidului și că a scăpat jucătorii de sub control. Acest lucru s-a dovedit în momentul în care Alex Dobre i-a pus la îndoială strategia la interviurile de după meci. Chiar dacă el a acționat și i-a luat banderola, jocul echipei nu a mai mers. Altul se anunță a fi viitorul alături de Daniel Pancu.

Daniel Pancu pune piciorul în prag la Rapid! Cine va fi căpitanul giuleștenilor

Alex Dobre a fost căpitanul Rapidului din sezonul trecut, dar de-a lungul stagiunii a intrat în conflict atât cu fanii, cât și cu antrenorul, Costel Gâlcă, ceea ce Daniel Pancu a venit de puțin timp la Rapid, însă s-a decis deja cu privire la cine va fi căpitanul echipei.

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Dobre nu-și va reprimi banderola, în schimb aceasta îi va fi dată lui Lars Kramer, deși nu se află de foarte mult timp alături de giuleșteni. Basarab Panduru, unul dintre cei mai cunoscuți experți TV români, este sigur că Daniel Pancu este mult mai dur decât Costel Gâlcă și jucătorii nu mai pot ieși din cuvântul său:

„Dacă nu îl cunoșteam pe Pancone, probabil că m-ar fi surprins decizia. Nu prea poți să glumești cu el și să faci ce vrei tu. Cred că e o decizie luată mai degrabă după ce s-a întâmplat cu Gâlcă. Tu nu respecți antrenorul. E o problemă mare pentru tine, Dobre! Nu poți să spui că Pancu l-a văzut la antrenamente și i-a luat banderola. El a tras niște concluzii după ce s-a întâmplat, nu acum. Nu poți să îi iei banderola după 3 antrenamente. Dar Dobre a greșit grav cu Gâlcă, e grav”, a spus Basarab Panduru la

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Ce spune Victor Angelescu despre schimbarea căpitanului

Deși plecarea lui Costel Gâlcă i-ar fi putut aduce din nou banderola de căpitan lui Alex Dobre, Daniel Pancu deja a luat o decizie în această privință. Victor Angelescu, președintele clubului, crede că

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„Dobre are un mare plus, se pregătește excepțional oricând. E foarte serios. De când e la Rapid s-a pregătit exemplar la antrenamente, dar și după. Are grijă de viața lui. Normal că nu e ca și cum nu-l interesează sau l-ar lăsa indiferent că i-a luat banderola. Dar, la cum îl cunosc, nu cred că este atât de afectat încât să fie supărat sau să joace mai slab”, a declarat Victor Angelescu pentru sursa citată.