El este omul care a distrus marea echipă a lui Dinamo din 1989: „Se comporta ca și cum era clubul lui”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a vorbit la GIOVANNI SHOW despre Vasile Ianul, președintele care a condus destinele clubului Dinamo între 1985 și 1994. Controversatul om de fotbal este văzut drept principalul vinovat pentru căderea lui Dinamo din anii ’90, după o perioadă foarte bună sub comanda lui Mircea Lucescu.

Cine a fost omul care a distrus marea echipă a lui Dinamo

Dinamo a cucerit două titluri în perioada în care Vasile Ianul s-a aflat în conducerea clubului, însă mai apoi, „ajutată” de fostul președinte, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, cu opt ani de zile fără vreun trofeu. „S-a comportat ca și cum era clubul lui, când banii ăia… A făcut și o ‘haită’ de oameni cu grade, atunci era în 1990-1991, cine mai știa cine conduce… Dar, mai târziu, a plătit și el, săracul.

ADVERTISEMENT

(n.r. se spunea că umbla și cu câte 200.000 de dolari la el) Nu știu dacă chiar cu 200.000, dar cu 5.000-7.000-10.000 l-am mai văzut pe la bar, scotea pachetul, dădea la câte o muzicantă, băga una de 1.000 de lei și băga 100 de dolari sub o mie de lei, ‘Poftiți, domnișoară’, era Elena Cârstea”, a afirmat Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Poveste cu final trist pentru Vasile Ianul

a fost inclusiv la închisoare, în două perioade diferite, în 1998 și între 1999 și 2002, din cauza acțiunilor sale din perioada de la Dinamo. Fostul conducător al „câinilor” s-a separat inclusiv de familie în ultimii ani ai vieții. „El era de undeva de lângă Bistrița. În ultimii ani, stătea într-un hotel de 300 de camere, era singur în hotel, stătea la etajul 5 sau 6”, a afirmat Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a vorbit la rândul său despre povestea tristă a lui Vasile Ianul: „Se separase de soție și copii, fiul său a mai ținut legătura cu noi. Era un om care niciodată n-a avut bani pe mâinile lui înainte de 1989. Pe timpul ăla, nici el, nici Lucescu nu puteau, erau alții, Anghelache, Vasile Anghel, care aveau bani. După Revoluție, când s-a separat de ei, el semna, el lua banii, lua cât vrea, cum vrea. Când a dat de libertate, s-a dezlănțuit. Era un om care se pricepea la fotbal”.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat la Dinamo după 1990

Campioană în sezonul 1989-1990, Dinamo s-a despărțit mai apoi de fotbaliști extraordinari, precum Ioan Andone, Michael Klein, Ionuț Lupescu, , Ioan Ovidiu Sabău sau Florin Răducioiu. După un nou titlu cucerit în sezonul 1991-1992, pentru formația „roș-albă” a început o perioadă de „secetă”, cu nu mai puțin de opt sezoane fără vreun trofeu.

Deși jucătorii importanți ai clubului au fost vânduți pentru sume consistente în străinătate, clubul s-a aflat într-o situație financiară foarte dificilă, iar Vasile Ianul este văzut drept principalul vinovat, fiind acuzat de gestionare frauduloasă a fondurilor. Acesta a fost arestat preventiv de două ori, între 20-30 noiembrie 1998 și între 12 mai 1999 şi 11 ianuarie 2002, dar şi condamnat la 12 ani de închisoare. Ulterior însă, pedeapsa a fost anulată, deoarece a intervenit prescripţia în cazul transferurilor fotbaliştilor Dorinel Munteanu, Ioan Ovidiu Sabău şi Bogdan Stelea.

ADVERTISEMENT