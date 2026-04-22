El este omul care a girat pentru Chivu. Așa a ajuns Inter aproape de titlu: „Când ai voucher de la el…”

Inter este la doar un pas de titlu în Serie A, iar Mihai Stoica a numit omul care a făcut, cu adevărat, posibil acest scenariu. Cum l-a caracterizat și pe antrenorul Cristi Chivu.
Mihai Dragomir
22.04.2026 | 07:30
Mihai Stoica (61 de ani) știe cum a ajuns de fapt Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) aproape de titlu în Serie A. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristi Chivu este aproape de a câștiga titlul în primul său an ca antrenor la Inter. Antrenorul român a beneficiat însă de un sprijin extrem de important, iar Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit numele omului fără a cărui insistență echipa nu ar fi ajuns în contextul actual. Citește în continuare și ce a declarat oficialul FCSB-ului despre tehnicianul în vârstă de 45 de ani.

Mihai Stoica a spus numele omului care a făcut ca Inter să fie aproape de titlu acum

Cu 78 de puncte după 33 de etape din Serie A, Inter este foarte aproape de un nou titlu. Cristi Chivu ar cuceri astfel primul său trofeu major în calitate de antrenor, după ce reușise această performanță și ca jucător al clubului. Mihai Stoica a precizat însă că Giuseppe Marotta, președintele lui Inter, este cel care a crezut încă de la început în Cristi Chivu și i-a oferit creditul necesar pentru a sta liniștit pe banca tehnică a „nerazzurrilor”.

„În momentul în care ai voucher de la Marotta, ăsta e lucru mare. Marotta este conducător adevărat. L-a adus pe conte. Deci, dacă el a zis, bă, mergem cu Chivu, înseamnă că a văzut la Chivu că are tot ce trebuie pentru o grupare de nivelul ăsta. Iar Chivu, când tu ai atâtea oferte să pleci, antrenor secund, și stai la copii și ai răbdare și la Primavera și te duci la Parma, când într-un moment delicat, dar probabil că știa că poate să facă, și o salvezi pe Parma fără probleme, cu un ghinion teribil, pentru că chiar a avut ghinion. El n-a beneficiat de șanse. Și acum, uite, iei campionatul cu Inter. Ceea ce n-a reușit să facă Inzaghi”, a spus inițial MM.

Cum l-a caracterizat Mihai Stoica pe Cristi Chivu

Deși Cristi Chivu are și el criticii săi, Mihai Stoica a vorbit în termeni laudativi despre tehnicianul român. MM a spus că a discutat în multe ocazii cu el și îl apreciază enorm pentru cultura și inteligența sa, preconizând că fostul mare internațional român va antrena într-o zi chiar și în Anglia.

„L-am studiat și îl cunosc foarte bine de foarte mulți ani. Am avut ocazia să stau de foarte multe ori de vorbă cu el, dar l-am studiat acum i-am văzut engleza. Să ai o asemenea engleză impecabilă… terminologia fotbalistică foarte puțini o stăpânesc. Există antrenori care au lucrat în străinătate, dar în orice țară, mai puțin Marea Britanie, vorbești engleză corectă, gândești într-o limbă, traduci în engleză. El vorbește engleza pe care o vorbesc englezii, iar el nu a antrenat și nici nu a jucat în Anglia. Probabil va ajunge să antreneze și în Anglia”, a mai spus Mihai Stoica la „MM la FANATIK”.

  • 16 este locul pe care Parma a încheiat sezonul trecut, fiind salvată de Cristi Chivu de la retrogradare
  • 8 puncte sunt între Inter și locurile 2 și 3, ocupate de AC Milan și Napoli
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
