El este omul care era să strice mondialul americanilor. A dat gol, o bară, apoi a luat roșu și i-a înnebunit pe fani. Borussia, Chelsea și Tottenhamul lui Drăgușin vor să-l cumpere

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Folarin Balogun (24 de ani), atacantul celor de la AS Monaco, a fost până acum unul dintre oamenii cruciali din naționala Statelor Unite ale Americii. a ieșit din nou la rampă și a marcat al treilea său gol de la acest turneu final, însă și-a lăsat echipa în inferioritate cu jumătate de oră înainte de final.

Folarin Balogun, înger și demon pentru SUA

Atacantul Statelor Unite ale Americii a fost crescut în academia celor de la Arsenal, însă nu a fost păstrat de tunari, deși la echipele de juniori demonstrase că poate fi un om foarte important. La echipa mare a „tunarilor” nu a avut foarte multe șanse, așa că a fost împrumutat la Reims, în Ligue 1. După un sezon cu 21 de goluri, monegaștii au plătit 30 de milioane de euro în schimbul său.

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La turneul final, el și-a dovedit valoarea încă din primul meci, în care a marcat o „dublă” contra Paraguayului. Cu Australia nu a reușit să strălucească, în timp ce în meciul cu Turcia a fost odihnit pentru partida din șaisprezecimile de finală. În meciul cu Bosnia & Herțegovina, vârful lui Monaco a fost „One Man Show”.

I-a fost anulat un gol, a marcat, după care a lovit bara transversală de la câțiva metri din fața porții. În repriza secundă, în urma unui duel cu Muharemovic, atacantul Statelor Unite ale Americii l-a călcat dur pe gleznă, iar după ce a revăzut imaginile la monitorul VAR, arbitrul a decis să-i arate cartonașul roșu direct, ceea ce îi va aduce o suspendare de minimum două etape. El va mai juca pentru naționala lui Pochettino doar dacă se va juca semifinale. iar în sferturile de finală de una dintre Portugalia, Croația, Spania sau Austria.

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Atacantul Statelor Unite ale Americii este urmări de marile cluburi din Europa

Cele 13 goluri din Ligue 1, 5 din Champions League și 3 de la Campionatul Mondial au făcut deja ca 4 dintre forțele Europei să fie cu ochii pe atacantul Statelor Unite ale Americii. Cotat la 40 de milioane de euro conform site-ului de specialultate Transfermarkt.com, el este monitorizat de Borussia Dortmund, PSG, Chelsea și Tottenham.

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De Zerbi îl cunoaște din perioada în care a antrenat-o pe Olympique Marseille în Franța și vrea să-i aducă o concurență acerbă lui Solanke pentru postul de număr 9 la Tottenham Hotspur. De asemenea, după ce l-au cedat pe Goncalo Ramos la AC Milan pentru o sumă foarte mare, PSG l-ar putea aduce în această vară, însă asta doar dacă el va fi de acord să aibă statutul de rezervă în fața lui Dembele, cel care joacă în mod normal în centrul atacului parizienilor.

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Balogun joacă „din greșeală” în naționala SUA. Cum este posibil, deși provine din părinți nigerieni, stabiliți în Anglia

Florence și Ben Balogun, părinții lui Folarin Balogun, sunt de origine nigerieni, însă stabiliți de foarte mult timp în Anglia. Atacantul Statelor Unite ale Americii a crescut și și-a petrecut viața în Londra până să fie transferat în Ligue 1, iar faptul că joacă pentru naționala lui Pochettino este o pură întâmplare.

Mama sa, însărcinată cu el, era într-o vizită în New York, la sora sa, atunci când a venit momentul să nască. Deoarece a fost născut pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, el a primit automat cetățenie. Deși la naționalele de juniori el a adunat 26 de selecții pentru Anglia și doar 4 pentru SUA, în cele din urmă atacantul crescut de Arsenal a ales naționala de peste ocean.