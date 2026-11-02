Sport

El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv

Cristi Coste
02.11.2026 | 22:02
El este omul care la ajutat pe Reghecampf sal refaca pe Dragus la FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș l-a înlocuit pe Boutoutaou în minutul 67 al meciului U Cluj - FCSB. A revenit pe teren după 44 de zile. Foto: FANATIK
Denis Drăguș s-a întors pe teren pentru FCSB după accidentarea din meciul cu Universitatea Craiova. FANATIK vă dezvăluie cine este francezul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l recupereze mai rapid pe jucătorul cu cel mai mare salariu din SuperLiga.
ADVERTISEMENT

Denis Drăguș (27 de ani) a revenit pe teren pentru FCSB după accidentarea suferită în derby-ul de la Craiova (0-5). Atacantul a intrat pe teren în minutul 67 al meciului Universitatea Cluj – FCSB, fiind prima oară când Reghecampf se poate baza pe perla de milioane de euro a lui Gigi Becali.

Denis Drăguș a revenit pe teren după 44 de zile. E debutul lui sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Denis Drăguș a debutat la FCSB pe finalul meciului cu Petrolul, 1-1 pe 14 septembrie, când a intrat în ultimul sfert de oră. În etapa următoare, Drăguș a fost titular în derby-ul de la Craiova, dar nu a prins nici pauza pe gazon. A acuzat probleme la ligamentele de la piciorul stâng, accidentare care nu părea foarte gravă. De la acel meci, ultimul al lui Marius Baciu la FCSB, Drăguș nu a mai bifat niciun minut oficial.

ADVERTISEMENT

A venit Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică, a trecut aproape o lună și jumătate, dar antrenorul nu s-a putut folosi de Drăguș. Era aproape să revină pe gazon la deplasarea de la Voluntari, dar a resimțit dureri în aceeași zonă, cu două zile înainte de meci. S-a decis menajarea atacantului până când va fi refăcut sută la sută și nu va mai fi niciun risc. Este și motivul pentru care nu a fost în lot nici la derby-ul cu Rapid, deși se antrena normal cu echipa. Acum, după 44 de zile, Drăguș a jucat din nou un meci oficial.

Francezul Leo Djaoui, care a lucrat cu Reghecampf în Tunisia, a avut un rol important la recuperarea lui Drăguș

Revenirea lui Denis Drăguș în teren pentru FCSB este vestea pe care Reghecampf o aștepta de mult timp. Este și motivul pentru care Drăguș a fost luat în „lotul de Ardeal” al celor de la FCSB. Roș-albaștrii sunt plecați de 5 zile de la București, după partida pierdută în Cupă la Bistrița urmând acest meci cu U Cluj. FCSB este de vineri seara în Cluj.

ADVERTISEMENT
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele...
Digi24.ro
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz, după scandalul iscat de ținutele de la botezul din Timișoara

Un amănunt foarte interesant apropo de revenirea pe teren al lui Drăguș este legat de perioada sa de recuperare. FANATIK a aflat că Laurențiu Reghecampf a făcut tot ce a depins de el pentru a avea toate datele despre problemele fizice ale jucătorului. Și nu vorbim aici doar despre diagnostic și despre metodele folosite de Thomas Neubert și staff-ul medical al lui Flavian Arămitu. Reghecampf a mers mult mai departe, dorind să aibă toate informațiile.

ADVERTISEMENT
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a...
Digisport.ro
Cum arată și ce face acum ”fata de mingi” pe care Nadal ”a devorat-o din priviri” în 2014. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Antrenorul FCSB a cerut detalii inclusiv la un fost colaborator al său. Este vorba despre francezul Leo Djaoui, un antrenor de fitness de 39 de ani, cu care Reghecampf a lucrat la Esperance Tunis! De ce să apeleze Reghe la Djaoui? Tocmai pentru că francezul îl cunoaște pe Denis Drăguș cu care a colaborat la Standard Liege. Djaoui avea detalii despre o recuperare anterioară a lui Drăguș, când juca pentru belgieni. Reghecampf a dorit să aibă toate detaliile tocmai pentru ca Denis Drăguș să fie recuperat sută la sută!

ADVERTISEMENT
  • 1.000.000 de euro este salariul anual al lui Denis Drăguș la FCSB, contract pe 3 ani
  • 2.000.000 de euro este cota actuală a atacantului care a împlinit 27 de ani pe 6 iulie
„Escroc de meserie!”. Gigi Becali, reacție furibundă la adresa arbitrului Iulian Călin după...
Fanatik
„Escroc de meserie!”. Gigi Becali, reacție furibundă la adresa arbitrului Iulian Călin după U Cluj – FCSB 1-0
Serie A, etapa 10. Drăgușin integralist, victorie mare pentru Fiorentina! Parma o demolează...
Fanatik
Serie A, etapa 10. Drăgușin integralist, victorie mare pentru Fiorentina! Parma o demolează pe Atalanta chiar la Bergamo
Galerie foto. Pierdere uriașă pentru Reghecampf: Cisotti s-a accidentat și a fost schimbat...
Fanatik
Galerie foto. Pierdere uriașă pentru Reghecampf: Cisotti s-a accidentat și a fost schimbat înainte de pauză la U Cluj – FCSB
Tags:
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Răducioiu nu s-a mai abținut după criticile suporterilor lui Dinamo: 'Devin un câine...
iamsport.ro
Răducioiu nu s-a mai abținut după criticile suporterilor lui Dinamo: 'Devin un câine foarte rău și pot face rău!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!