El este omul care l-a ajutat pe Reghecampf să-l refacă pe Drăguș la FCSB. Exclusiv

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Denis Drăguș (27 de ani) a revenit pe teren pentru FCSB după accidentarea suferită în derby-ul de la Craiova (0-5). Atacantul a intrat pe teren în minutul 67 al meciului Universitatea Cluj – FCSB, fiind prima oară când Reghecampf se poate baza pe perla de milioane de euro a lui Gigi Becali.

Denis Drăguș a revenit pe teren după 44 de zile. E debutul lui sub comanda lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

Denis Drăguș a debutat la FCSB pe finalul meciului cu Petrolul, 1-1 pe 14 septembrie, când a intrat în ultimul sfert de oră. În etapa următoare, Drăguș a fost titular în derby-ul de la Craiova, dar nu a prins nici pauza pe gazon. A acuzat probleme la ligamentele de la piciorul stâng, accidentare care nu părea foarte gravă. De la acel meci, ultimul al lui Marius Baciu la FCSB, Drăguș nu a mai bifat niciun minut oficial.

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A venit pe banca tehnică, a trecut aproape o lună și jumătate, dar antrenorul nu s-a putut folosi de Drăguș. Era aproape să revină pe gazon la deplasarea de la Voluntari, dar a resimțit dureri în aceeași zonă, cu două zile înainte de meci. S-a decis menajarea atacantului până când va fi refăcut sută la sută și nu va mai fi niciun risc. Este și motivul pentru care , deși se antrena normal cu echipa. Acum, după 44 de zile, Drăguș a jucat din nou un meci oficial.

Francezul Leo Djaoui, care a lucrat cu Reghecampf în Tunisia, a avut un rol important la recuperarea lui Drăguș

Revenirea lui Denis Drăguș în teren pentru FCSB este vestea pe care Reghecampf o aștepta de mult timp. Este și motivul pentru care Drăguș a fost luat în „lotul de Ardeal” al celor de la FCSB. Roș-albaștrii sunt plecați de 5 zile de la București, după partida pierdută în Cupă la Bistrița urmând acest meci cu U Cluj. .

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Un amănunt foarte interesant apropo de revenirea pe teren al lui Drăguș este legat de perioada sa de recuperare. FANATIK a aflat că Laurențiu Reghecampf a făcut tot ce a depins de el pentru a avea toate datele despre . Și nu vorbim aici doar despre diagnostic și despre metodele folosite de Thomas Neubert și staff-ul medical al lui Flavian Arămitu. Reghecampf a mers mult mai departe, dorind să aibă toate informațiile.

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Antrenorul FCSB a cerut detalii inclusiv la un fost colaborator al său. Este vorba despre francezul Leo Djaoui, un antrenor de fitness de 39 de ani, cu care Reghecampf a lucrat la ! De ce să apeleze Reghe la Djaoui? Tocmai pentru că francezul îl cunoaște pe Denis Drăguș cu care a colaborat la Standard Liege. Djaoui avea detalii despre o recuperare anterioară a lui Drăguș, când juca pentru belgieni. Reghecampf a dorit să aibă toate detaliile tocmai pentru ca Denis Drăguș să fie recuperat sută la sută!

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