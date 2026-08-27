El este omul care l-a descoperit, de fapt, pe Daniel Bîrligea. Reacția avută după transferul atacantului în Serie A: „Frosinone a făcut o mutare excelentă!”

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Daniel Bîrligea (26 de ani) , echipa nou-promovată în Serie A. Transferul său a stârnit reacții din toate direcțiile, iar omul care l-a descoperit a vorbit despre ascensiunea fotbalistului român.

Omul care l-a descoperit pe Daniel Bîrligea a reacționat după transferul atacantului în Serie A

Frosinone le va achita celor de la FCSB suma de 1,5 milioane de euro, iar, în cazul în care echipa se va menține în Serie A, atunci Însă această etapă din cariera lui Daniel Bîrligea a fost precedată de o altă experiență în Italia. Mai exact, Sandro Federico, director sportiv al clubului SPAL, este cel care l-a transferat pe român la Teramo în 2019, când era oficial al clubului.

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Recent, italianul a vorbit despre ascensiunea internaționalului român de 26 de ani și a spus cât de bună este mutarea făcută de Frosinone prin transferul său „L-am adus la Teramo liber de contract, după falimentul lui Palermo, împreună cu Santoro, care joacă acum la Modena. Și el a avut o ascensiune importantă în carieră și cred că în curând poate ajunge în Serie A. Și Diakite era în acea echipă a lui Teramo, un alt tânăr care a jucat mai multe sezoane în Serie B și care se descurcă foarte bine.

Bîrligea a avut câteva probleme, dar încă de atunci arăta ceva special. La antrenamente se vedea că are simțul golului și era foarte bun la atacarea spațiilor în profunzime. În opinia mea, Frosinone a realizat o mutare importantă pentru un atacant veritabil, unul care are simțul porții”, a spus Sandro Federico, conform

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Cum l-a caracterizat Sandro Federico pe Daniel Bîrligea

Sandro Federico a fost cu adevărat fascinat de traseul avut de Daniel Bîrligea, care a ajuns la FCSB și a marcat în cele mai importante competiții europene. El este convins că prezența sa în atac, precum și simțul golului sunt principalele calități care îl vor ajuta să strălucească și în Serie A. „Bîrligea a crescut exponențial, ajungând la naționala României, jucând în Europa League și marcând numeroase goluri. Transferul său de la Cluj la Steaua București (n.r. FCSB) a fost unul dintre cele mai importante din ultimii ani în România.

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Sunt foarte fericit pentru el, pentru că este un băiat cu capul pe umeri. Frosinone a făcut o mutare excelentă. Este un atacant modern, știe să atace spațiile în profunzime și are un adevărat simț al golului în careu. A demonstrat acest lucru la fiecare nivel, mereu și pretutindeni. Mă bucur foarte mult să-l văd revenind în Italia”, a mai spus italianul, conform sursei precizate.

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Daniel Bîrligea a ajuns în România la începutul anului 2022, când CFR Cluj l-a adus de la Teramo. „În acel sezon, doi jucători născuți în 2000 trebuiau să joace. De aici a apărut oportunitatea de a-l aduce la Cluj, atât pentru jucător, cât și pentru Teramo. A fost o mutare realizată într-o perioadă dificilă pentru club. L-am vândut la Cluj, păstrând 40% dintr-un viitor transfer”, a mai spus Sandro Federico despre plecarea lui Bîrligea din Italia.