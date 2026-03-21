El este omul care l-a făcut milionar pe Mihai Pintilii. I-a schimbat viața fostului antrenor de la FCSB

După anii de glorie la FCSB, Mihai Pintilii (41 de ani) a plecat la Al Hilal împreună cu Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert, unde mijlocașul român avea un contract de aproape 4 milioane de dolari pe trei ani. Fostul preparator fizic al lui FCSB a dezvăluit că el a avut ultimul cuvânt înainte ca fostul internațional român să ajungă în Arabia Saudită.

Thomas Neubert l-a făcut milionar pe Mihai Pintilii. Ce a dezvăluit preparatorul fizic

După ce FCSB a avut un parcurs fabulos în Europa League, unde a eliminat Ajax și a învins Chelsea la București, și a participat și în grupele UEFA Champions League, Laurențiu Reghecampf a primit o ofertă foarte bună din punct de vedere financiar din Arabia Saudită, de la Al-Hilal, unde a decis să meargă împreună cu stafful său și cu un jucător de la fosta sa echipă.

salariile erau extraordinar de mari comparativ cu cele din Liga 1. Thomas Neubert, aflat în stafful antrenorului român la acea vreme, a dezvăluit că Reghecampf l-a întrebat pe care dintre mijlocașii roș-albaștrilor să-l ia cu el în Arabia Saudită, iar neamțul l-a desemnat pe Mihai Pintilii. „Am mult respect pentru Pintilii. În 2014 am plecat la Al-Hilal și Reghe m-a întrebat ce mijlocaș defensiv să transferăm, Bourceanu sau Pintilii. Eu am spus Pintilii”, a declarat Thomas Neubert, conform

Cum a câștigat Mihai Pintilii 3 milioane de euro într-un singur an de la Al-Hilal

Așadar, Mihai Pintilii a ajuns în vara lui 2014 la Al-Hilal, pentru o sumă de 2,4 milioane de euro. Fostul internațional român semnase un contract pe trei ani, cu un salariu de 1,2 milioane de dolari în primul sezon, urmând ca acesta să crească cu 100.000 de dolari în fiecare an de contract. Pintilii nu a impresionat conducerea prin prestațiile sale, iar Al-Hilal a întârziat atât cu plata transferului, cât și cu cea a salariilor către jucător.

În scurt timp, el a fost scos din lot și împrumutat la Pandurii Târgu Jiu. Fostul antrenor al FCSB a făcut la acea vreme plângere la FIFA, iar ulterior a câștigat procesul împotriva formației saudite. Astfel, după doar un an de contract, Mihai Pintilii și-a reziliat înțelegerea și a primit o sumă uriașă de 3 milioane de euro din partea clubului Al-Hilal.

Ce s-a întâmplat între Mihai Pintilii și Thomas Neubert în ultimul sezon la FCSB

Cei doi au colaborat din nou la FCSB, doar că de această dată Mihai Pintilii a avut rolul de antrenor secund, nu acela de jucător. După două titluri de campioană, formația patronată de Gigi Becali a dezamăgit și nu a prins nici măcar un loc de play-off în această stagiune. Mihai Pintilii și Elias Charalambous și-au dat demisia după ultimul meci din sezonul regulat, iar în locul lor a fost numit Mirel Rădoi. Odată cu venirea noului antrenor, care are stafful său, Thomas Neubert a plecat și el de la echipă, iar care ar fi lipsit de mai multe ori de la antrenamente din cauza clinicii pe care o conducea în paralel:

„Au fost câteva mesaje, mi-a zis că nu poate ajunge că merge la clinică. Asta nu neg, nu stau să mă cert. Nu mi se pare normal să lipsească nimeni, niciodată. Nu mi se pare normal să lipsești de la antrenament, dacă vrei să îți respecți meseria. Nu am o problemă cu el. Din contră, îmi place cum lucrează, am lucrat și eu cu el ca fotbalist, ajută fotbalul românesc prin ceea ce face. Dar nu mi se pare normal ca oricine să lipsească. Erau momente când trebuia să fie acolo, erau jucători accidentați, erau lucruri de vorbit cu el și nu era acolo. Asta e tot, nu trebuia să doarmă cu mine”, a declarat Mihai Pintilii, conform