El este omul care l-a recomandat pe Graovac la Rapid! E din ce în ce mai implicat în transferurile giuleștenilor

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Rapid a reușit o mutare interesantă pe piața transferurilor și l-a adus pe Daniel Graovac, rămas liber de contract după despărțirea de FCSB. Motivul pentru care bosniacul a fost dorit în Giulești și cine l-a recomandat.

Graovac, recomandat la Rapid de noul director sportiv

Fundașul a avut o întâlnire cu Victor Angelescu la sediul clubului Rapid în care , cu opțiune de prelungire din partea clubului pentru încă un an, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Graovac va avea în Giulești un salariu lunar de 10.000 de euro.

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Președintele ”alb-vișiniilor a mărturisit că ideea aducerii fotbalistului bosniac i-a aparținut directorului sportiv Marius Bilașco, acesta argumentând mutarea prin faptul că Graovac poate juca atât fundaș central, cât și apărător dreapta.

”Am vorbit cu impresarul lui, Marius a vorbit cu jucătorul, nu există probleme. Graovac știe bine campionatul românesc, ocupă două posturi și fundaș central și fundaș dreapta. Noi avem o problemă cu Manea și cineva trebuie să acopere și poziția aia și atunci ne-am orientat spre Graovac. A fost ideea lui Bilașco”, a declarat Angelescu, la .

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Sosit încă din finalul sezonului precedent, Marius Bilașco a devenit extrem de activ la Rapid în această vară. El lucrează alături de antrenorul Daniel Pancu pentru realizarea transferurilor necesare ca giuleștenii să-și atingă obiectivele în viitoarea stagiune.

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Daniel Graovac, regretat la FCSB

După ce a mai jucat în România pentru Astra Giurgiu și CFR Cluj, Daniel Graovac a fost achiziționat vara trecută de FCSB. Chiar dacă nu a fost titular de drept, bosniacul a fost extrem de util în momentul în care ”roș-albaștrii” au avut numeroase absențe pe linia de fund.

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În ciuda faptului că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a mărturisit că și-ar fi dorit ca lui Graovac , decizia finală i-a aparținut lui Gigi Becali, iar patronul a hotărât să nu se mai bazeze pe el.

”Eu pe Thiam și Graovac i-aș fi ținut. (n.r. – Graovac mergea păstrat doar pentru că e polivalent) Și mai are o calitate extraordinară, se antrenează excelent, e un tip profesionist, tăcut, e un mare privilegiu să îl ai la echipă, să lucrezi cu el. Și Petrescu zicea la fel”, a spus MM Stoica.

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Câți jucători vrea să mai aducă Rapid în această vară

Daniel Graovac este al patrulea fotbalist transferat de Rapid în această vară, după Mohammed Kamara, Vladan Bubanja și . Victor Angelescu a oferit detalii despre noii jucători și ce urmează să se mai întâmple în Giulești.

”Kodor e un jucător care ni s-a părut interesant, un fizic interesant pentru vârsta lui, sper să se adapteze repede. Pentru vârsta lui are un fizic ieșit din comun, nu e firav. Pancu îl știa, îl știa și băiatul domnului Șucu, sunt prieteni.

Kamara e la un nivel foarte bun ținând cont de accidentarea avută, l-am văzut la amical și cred că e într-o formă bună. Sper să capete ritmul în amicale, dar arată bine. Sunt jucători care mai pot pleca. Mai vrem să aducem 3-4 jucători. Rareș Ilie? Noi ni-l dorim foarte mult, vom vedea. Perioada este încă lungă, noi îl vrem”, a afirmat președintele Rapidului.