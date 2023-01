El este omul care l-a trădat pe Adrian Mititelu. A fost implicat și în scandalul bâtelor de baseball din derby-ul Craiovelor

Partida de la Sfântu Gheorghe a fost întreruptă definitiv din cauza scandărilor xenofobe ale galeriei oaspete, însă .

Cătălin Rizan, omul care l-a trădat pe Adrian Mititelu în scandalul de la meciul cu Sepsi

Totul s-a schimbat radical după ce Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că , prin care oltenii au semnat pentru preluarea în stare excelentă a peluzei unde urmau să stea suporterii oaspeți.

ADVERTISEMENT

La scurt timp după acest moment, Adrian Mititelu a recunoscut într-o postare pe rețelele de socializare că totul este pierdut, că nu știa de documentul la care a făcut referire Dioszegi și că se simte trădat de unul dintre oamenii săi.

FANATIK a aflat în exclusivitate că , ofițerul de securitate al celor de la FC U Craiova. Acesta este un personaj care a mai creat probleme și în trecut.

ADVERTISEMENT

Cătălin Rizan, filmat când introducea bâte de baseball în stadion

Cătălin Rizan a fost implicat și în scandalul bâtelor de baseball de la întâlnirea FC U Craiova – Universitatea Craiova, desfășurată în toamna anului 2021. Atunci, o geantă cu bâte de baseball și materiale pirotehnice a fost descoperită de jandarmi într-una dintre lojele alocate clubului gazdă.

La câteva zile după desfășurarea meciului, publicația Cuvântul Libertăţii a publicat înregistrările făcute cu ajutorul camerelor de luat vederi de la stadion și în care patru persoane apar alături de respectiva geantă.

ADVERTISEMENT

Doi bărbați au descărcat geanta și au așezat-o în spatele biroului de la recepție, apoi aceasta a fost mutată într-o cabină a arenei. Apoi s-a aflat că persoana care apare în imagini cu geanta pe umăr este Cătălin Rizan, șeful securității de la FC U Craiova. Alături de aceasta apare o femeie, acesta fiind Nicoleta Anghel, ofițerul de presă al clubului lui Mititelu.

Explicații pentru geanta cu bâte de la derby-ul cu Universitatea Craiova

Contactat de FANATIK la acel moment, Cătălin Rizan a susținut că . Potrivit spuselor sale, a fost înștiințat de faptul că în geantă se află o cameră și un trepied.

ADVERTISEMENT

”Era vorba de o singură geantă, pe care am luat-o de afară. Am pus-o acolo jos, dacă se vede în imagini. Eu nu știam ce-i în geanta respectivă, am crezut că e trepiedul cu camera de luat vederi. Am pus-o jos la recepție.

ADVERTISEMENT

Eu, în speță, nu puteam să fac așa ceva. Eram un idiot să fac treaba asta. Nu știam ce este în geanta aia. Vă dați seama că refuzam, nu puteam să fac așa ceva. Sincer să fiu, am fost foarte aglomerat, eram în control cu pirotehnicul. Eram foarte grăbit. Nu știu dacă se vede pe imagini, dar aveam niște hârtii în mână pe care trebuia să le semnez cu cei de la pirotehnic.

Mi s-a spus că acolo este trepiedul cu camera și am lăsat geanta jos la recepție. Nu am mers cu ea. Numai luați în calcul că știam că merg camerele. Eram un idiot să fac treaba asta, mai ales că sunt responsabil pentru siguranță”, a declarat Cătălin Rizan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

A jucat cu naționala de futsal la Euro 2007

Cătălin Rizan, șeful securității la FC U Craiova, este un fost portar în Liga 2 Casa Pariurilor. El a început să practice sportul rege la vârsta de 9 ani, la grupele de copii și juniori ale clubului din Bănie, alături de nume precum Trică, Frăsineanu și Stoican.

În momentul în care a văzut că nu reușește să aibă o carieră importantă în fotbal, Rizan s-a reorientat către fotbalul în sală și aici a avut performanțe mult mai bune. A ajuns chiar și în echipa națională de futsal a României, alături de care a participat la Campionatul European din 2007 și a fost titular într-un joc împotriva Italiei.