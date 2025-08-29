El este omul de fotbal din România care a câștigat 230.000 de euro la Loto. Cum a dat lovitura

Loto îi atrage pe oameni pentru câștigurile pe care le oferă. A simțit pe propria piele norocul acestui joc președintele unui club de fotbal din România. Bărbatul le-a dezvăluit tuturor cum a încasat o sumă considerabilă, după ce a participat la o extragere.

Omul de fotbal care a dat lovitura la Loto

Omul de fotbal din România care a încasat un premiu substanțial la este o figură cunoscută. Acesta a primit vestea că a câștigat un premiu generos la scurtă vreme după ce a pus un bilet la Loteria din Polonia.

Foarte multe persoane joacă la Loto din această țară datorită banilor care pot ajunge în conturile lor. În această categorie se află și Robert Gherghe, președintele clubului FC Voluntari. Dezvăluirea a fost făcută publică prin intermediul declarației de avere.

În anul 2024, pe lângă câștigurile rezultate din postura de șef al echipei și din alte funcții pe care le deține la anumite companii municipale, apare și un câștig neașteptat. În dreptul acestuia este trecută sursa „Loterie, Loto Polonia”.

Robert Gherghe nu a fost nevoie să se deplaseze în Polonia pentru a completa biletul. Acesta a fost jucat pe o aplicație a caselor de pariuri și jocuri de noroc din România. Spre deosebire de Loto din țara noastră, în Polonia se extrag 20 de numere dintr-un total de 80.

În plus, tragerile se desfășoară de două ori pe zi, la prânz și seara. Cei interesați de această modalitate de câștig au posibilitatea să parieze pe un singur număr. În cazul în care se află printre cele 20 de numere extrase jucătorul încasează de 3,77 ori suma mizată.

Mai mult decât atât, persoanele care doresc să pună două numere trebuie să știe că, de fapt, cota este și mai mare. Mai exact, cota este de 15 și crește cu fiecare număr adăugat.

Cât a câștigat și ce înseamnă suma pentru el

Omul de fotbal din România care a câștigat la Loto Polonia a dezvăluit suma pe care a încasat-o în două rânduri. Robert Gherghe a mărturisit că a câștigat două premii, la distanță de câteva luni. Primul câștig se ridică la valoarea de 623.954 lei.

Această sumă, echivalentă cu 130.000 de euro, apare în declarația de avere de pe anul 2024. Cu toate acestea, a fost încasată în anul 2023. Președintele clubului FC Voluntari își amintește cu exactitate ziua și ora extragerii.

Oficialul a subliniat că este vorba de 6 aprilie 2023, ora 23:00. Ulterior, a declarat că a dat din nou lovitura. Pe 13 februarie 2025, la ora prânzului, a avut bucuria să afle că a câștigat 490.000 de lei, la Loto Polonia.

Modul în care joacă și cum își alege numerele

„Am jucat, așa cum joc aproape de fiecare dată, 6 numere, am pus 70 de lei, iar cota era de 7.000. Eu joc aceleași 6 numere mereu, de 5-6 ani de zile, de când joc la Loto Polonia. Nu reprezintă nimic aceste numere, n-au o logică.

Mi le-a dat calculatorul aleatoriu, dar merg mereu cu ele. Le-am mai jucat și câte 3 pe bilet, depinde, fiindcă eu urmăresc fiecare tragere, mă uit în baza de date, totul e matematic, statistic”, a spus Robert Gherghe, relatează .

În aceeași notă, reprezentanții Loto Polonia arată faptul că biletul omului de fotbal, de anul acesta, se află în topul celor mai mari bilete câștigătoare. Așadar, câștigul de 490.000 de lei este unul uriaș pentru această instituție.

Se află pe locul 2 în clasamentul premiilor încasate. Biletul are 6 numere, și anume 15, 20, 33, 60, 65, 66. Până acum cel mai mare premiu acordat de Loto Polonia în anul 2025 se ridică la valoarea de 500.000 lei.

Ce planuri are cu banii câștigați

Momentan, nu a spus ce planuri are cu banii pe care i-a câștigat la Loto Polonia. Cert este că, oficialul nu a reușit să scoată toți banii din cont pentru că ar plăti un impozit destul de mare.

Referitor la Loto România, președintele FC Voluntari a dezvăluit că, deși joacă de 30 de ani, n-a încasat niciodată un premiu motivant. Cu toate acestea, la un moment dat a câștigat aproximativ 20.000 de lei.

„Câștigurile foarte mari nu le extrag din cont o singură dată, ca sumă, pentru că aș plăti impozit mare. Scot câte 10.000 lei, aceasta fiind limita maximă pentru un impozit de doar 3 la sută.

De exemplu, în România, dacă câștigi 250.000 de euro la Loto 6/49, atunci 40% rămân ai statului, n-ai nici o altă variantă. La Loto de la noi din țară joc de 30 de ani și n-am câștigat niciodată o sumă de acest nivel, ca la Loto Polonia.

Am luat o singură dată vreo 20.000 de lei”, a mai spus președintele FC Voluntari, Robert Gherghe, mai arată sursa citată anterior. Acesta a mai punctat faptul că nu joacă sume mari, fiind vorba de o pasiune.

Totodată, și-a impus preventiv o limită maximă de 500 de lei pe zi, cu toate că nu a depășit-o până acum. Robert Gherghe nu trece niciodată peste această sumă din aplicația de jocuri pentru că nu îl lasă sistemul.

Alți sportivi români care au avut noroc la jocurile de noroc

Robert Gherghe nu este singurul care a câștigat la jocurile de noroc. Printre sportivii români norocoși la acest capitol se numără Rică Răducanu. Fostul portar, în vârstă de 79 de ani, a recunoscut că a încasat o sumă mică după ce a ”prins” 4 numere.

Sportivul recunoaște că marea sa pasiune sunt păcănelele, unde joacă bani mulți, dar și pierde. De aproape 20 de ani este dependent de această activitate. Viciul acesta i-a adus inclusiv o reclamă la jocurile de noroc.

„Mă mai duc la păcănele, e boală grea, joc de ani de zile, nici nu mai știu câți bani am cheltuit pe acolo, poate că mii de euro. Mai pierzi, mai câștigi. Îmi place la sală că mai socializez cu lumea.

Toți mă recunosc, mai stăm la povești. În casă ce să fac? De ceva vreme merg însă mai rar, căci nu mai am lovele, material”, a declarat în urmă cu ceva vreme Rică Răducanu, pentru .