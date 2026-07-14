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El este fotbalistul de la FCSB care încearcă să-l convingă pe Denis Drăguș să accepte oferta lui Gigi Becali. Exclusiv

Gigi Becali este din ce în ce mai aproape de a detona „bomba” verii pe piața transferurilor, Denis Drăguș la FCSB! Patronul are și ajutoare. Un om din anturajul roș-albaștrilor îi face marcaj strâns atacantului
Cristian Măciucă
14.07.2026 | 09:00
El este fotbalistul de la FCSB care incearca sal convinga pe Denis Dragus sa accepte oferta lui Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El este omul de la FCSB care l-a convins pe Denis Drăguș să accepte oferta lui Gigi Becali. FOTO: Fanatik
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Gigi Becali (61 de ani) îl consideră pe Denis Drăguș (27 de ani) cel mai bun fotbalist român al momentului. Tocmai de aceea, latifundiarul din Pipera face eforturi uriașe pentru a îl convinge pe atacant să semneze cu FCSB. Mutarea bombă este tot mai aproape de a se realiza, iar la ea contribuie și un om influent din anturajul roș-albaștrilor.

Cine e omul care îl convinge pe Denis Drăguș să semneze cu FCSB

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Denis Drăguș și-a dat acceptul să joace pentru FCSB. Tot ce mai are de făcut atacantul în acest moment este să își încheie socotelile cu turcii de la Trabzonspor. Gigi Becali i-a pregătit un salariu colosal internaționalului român, dar banii nu sunt singurul motiv pentru care Drăguș e dispus să joace în roșu și albastru.

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FANATIK a aflat că în spatele negocierilor dintre Gigi Becali și Denis Drăguș stă și nimeni altul decăt căpitanul Florin Tănase (31 de ani). „Decarul” roș-albaștrilor este foarte bun prieten cu vârful lui Trabzonspor, pe care zi de zi încearcă să îl convingă să se alăture lotului condus de Marius Baciu (51 de ani). Din informațiile FANATIK, Tănase, care este bun prieten și cu Gigi Becali, vorbește zilnic cu Drăguș, iar dacă atacantul va ajunge la FCSB, o va face și datorită influenței lui Tănase.

Florin Tănase își dorește enorm să redevină coleg cu Denis Drăguș. Cei doi sunt deja coechipieri la echipa națională și au jucat împreună la Viitorul Constanța. Din informațiile FANATIK, Tănase și Drăguș stau și vorbesc extrem de des la telefon, inclusiv pe apel video. Mai în glumă, mai în serios, Tănase i-a promis lui Drăguș că dacă va accepta oferta lui Gigi Becali, FCSB va distruge tot în SuperLiga, o idee care îi surâde din plin atacantului în vârstă de 27 de ani.

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Florin Tănase și Denis Drăguș au fost împreună în vacanță

Florin Tănase și Denis Drăguș au petrecut aproape toată vara împreună. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că cei doi internaționali români, împreună cu un alt fotbalist important de la FCSB, Risto Radunovic (34 de ani) au petrecut vacanța de vară în Turcia. Acestora li s-a alăturat și Florinel Coman (28 de ani), o altă vedetă pe care Gigi Becali încearcă să o aducă la FCSB în acest mercato. Cei patru au fost cu familiile în Belek și au discutat inclusiv despre posibilitatea ca începând cu sezonul 2026-2027 să fie colegi la FCSB.

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Câți bani îi dă Gigi Becali lui Drăguș

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate oferta pe care Gigi Becali i-a pregătit-o lui Denis Drăguș. Latifundiarul din Pipera îi va da un salariu de un milion de euro pe an internaționalului român. Pentru ca suma să ajungă la 1,5 milioane, patronul FCSB este dispus să îi acorde cea mai mare primă pe care a oferit-o vreodată: Bonus de 500 de mii de euro, dacă la anul ia titlul si intră în grupele Champions League. La ora actuală, cel mai mare salariu de la FCSB îl are chiar prietenul lui Drăguș, Florin Tănase. „Decarul” roș-albaștrilor încasează lunar 35.000 de euro.

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  • 2 milioane de euro e cota de piață a lui Denis Drăguș pe site-ul Transfermarkt.com
  • 1,8 milioane de euro a luat Farul, îm 2019, când l-a vândut pe Drăguș la Standard Liege
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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