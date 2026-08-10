El este omul din fotbalul românesc care spune că are peste 2,5 milioane de kilometri la bord! „Conduc de la 23 de ani”. Exclusiv

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„Oracolul de la Bălcești” a dezvăluit că a atins această cifră impresionantă în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. Cum a fost posibil? Dragomir se laudă că a condus zi de zi de la vârsta de 23 de ani, adică de peste 57 de ani.

Mitică Dragomir se laudă că a condus la viața sa peste 2,5 milioane de kilometri în 57 de ani

La un calcul simplu, Mitică Dragomir a condus în medie 120 de kilometri pe zi, 843 km pe săptămână, 3.654 km pe lună și 43.860 km pe an. Mai mult, spune că nu a avut niciodată parte de incidente deosebite în timp ce se afla în spatele volanului.

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„Tu conduci Nea’ Mitică? Ai fost mare șofer la viața ta?”, i-a ridicat mingea la fileu Horia Ivanovici. „Am peste 2,5 milioane de kilometri la bord, de la 23 de ani până acum conduc. Merg la mare ușor, eu conduc, tată. Zilnic conduceam când eram la Scornicești”, a bravat Dragomir.

Mai în glumă, mai în serios, pe Dragomir cu o întrebare capcană: „Păi, nu ți-a sărit nicio căprioară în față niciodată?”. Răspunsul a fost la fel de amuzant: „Bă, poate o căprioară de 18 ani, mai păroasă. Dar, altfel nu. Nu tată, n-am avut incidente”.

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Mitică Dragomir și-a adus aminte cum încălca regulile de circulație, ocazional, când era tânăr

, mai ales când era un om cunoscut în fotbalul românesc. Chiar și așa, spune că la bătrânețe s-a liniștit și că acum se duce la mare cu 120 de kilometri la oră, respectând toate regulile de circulație.

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Când eram mai tânăr încălcam legile, regulamentele. Acum nu, nu mai merg, mă încadrez, mă duc la mare cu maximum 120 de kilometri la oră”. De altfel, Mitică Dragomir este cunoscut pentru aventurile sale amuzante, încă din copilărie. Astfel, tot la PROFEȚIILE LUI MITICĂ povestea cum făcea profit încă de la o vârstă fragedă.

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„De Sfântul Ilie se făcea târg, ori la moară ori în zăvoi. Se aduceau tiribombe şi fel de fel de chestii pentru copii. Şi erau şi 10-12 tarabe cu îngheţată făcută în casă. Tata, Dumnezeu să-l odihnească, îmi dădea şi mie, ba 2 lei, ba 3 lei… 5 lei mi-a dat cel mai mult Ce credeţi că făceam eu cu 5 lei? Era 50 de bani o îngheţată. De toţi banii mâncam îngheţată, una după alta, până cheltuiam banii”, a dezvăluit fostul şef al LPF.