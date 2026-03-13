El este omul în jurul căruia se construiește noua echipă a lui Gigi Becali. Ce condiție i-a pus patronul FCSB

După numirea lui Mirel Rădoi (44 de ani) în funcția de antrenor principal, Gigi Becali (67 de ani) a numit omul în jurul căruia vrea să o reconstruiască pe FCSB. este vorba despre Florin Tănase (31 de ani), căruia patronul i-a pus o condiție extrem de importantă. Mijlocașul ofensiv e golgheterul roș-albaștrilor în acest sezon.

Gigi Becali vrea să reconstruiască FCSB în jurul lui Florin Tănase! Ce condiție i-a pus „decarului”

Florin Tănase nu este doar unul dintre liderii celor de la FCSB, ci și unul dintre favoriții patronului Gigi Becali. Chiar dacă la finalul ultimului meci, pierdut de roș-albaștri, cu U Cluj, scor 1-3, a fost criticat de Becali, Tănase are pe masă prelungirea contractului cu campioana României. Actuala înțelegere a „decarului” cu FCSB e scadentă la finalul acestui sezon.

„Cum să nu rămână Tănase!? Am spus că voi avea o discuție cu el. El este un fotbalist de clasă, cum să nu îl țin. Tănase e om de meciuri mari. Îi fac prelungire de contract pe încă un an. Dar să nu mai dea vârfuri de bocanc, mingea se dă cu latul. Îi pun în contract că nu mai are voie cu vârful de bocanc… cu exteriorul vârfului de bocanc!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e fotbalistul Florin Tănase

Născut pe 30 decembrie 1994, la Găești, Florin Tănase este unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria recentă a roș-albaștrilor. El a început sportul de performanță la Academia Hagi și a jucat la Constanța până în 2016. În vara acelui an, FCSB l-a transferat în schimbul sumei de 1,5 milioane de euro. De două ori golgheter al SuperLigii, în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022, mijlocașul a plecat de la clubul lui Gigi Becali la Al-Jazira, care a plătit 3 milioane de euro.

Înainte de a se întoarce la FCSB, în vara lui 2025, Tănase a mai jucat pentru Al-Okhdood. Evoluțiile sale bune l-au propulsat în echipa națională a României, pentru care a debutat în mai 2014. De-a lungul timpului a bifat 26 de selecții sub „tricolor” și a marcat 5 goluri. „Decarul” roș-albaștrilor are trei trofee cucerite cu FCSB, titlul de campion și Supercupa României, în 2025, și Cupa României, în sezonul 2019-2020.

44 de goluri a marcat Florin Tănase în sezoanele 2020-2021 și 2021-2022, când a ieșit golgheterul României

Florin Tănase, statistici uluitoare în SuperLiga

Chiar dacă FCSB a înregistrat o contraperformanță istorică, ratarea calificării în play-off, Florin Tănase este unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga. În primul rând, el este golgheterul din campionat al roș-albaștrilor, cu 11 reușite. El este pe locul 3 în topul celor mai buni marcatori, după Alexandru Dobre (Rapid) și Jovo Lukic (U Cluj), fiecare cu câte 15 reușite.

Un expert al loviturilor de la 11 metri, este fotbalistul care, în acest campionat, a marcat cele mai bune goluri din penalty (8). Florin Tănase este fotbalistul din SuperLiga care a marcat cele mai multe goluri cu piciorul drept, 9 la număr. „Decarul” roș-albaștrilor are 66 de pase cheie în sezonul regulat, fiind devansat doar de colegul Darius Olaru (75).

7,51 este ratingul lui Florin Tănase, al doilea cel mai mare din SuperLiga

Câți bani câștigă Florin Tănase la FCSB

La FCSB, Florin Tănase este cel mai bine plătit fotbalist din lotul lui Mirel Rădoi. „Decarul” are un salariu de 30.000 de euro/lună, adică 360.000/an. Pe lângă salariu, el mai primește bonusuri de performanță. Gigi Becali a dezvăluit că, sezonul trecut, când FCSB a luat titlul și a ajuns până în optimile UEFA Europa League,

Ce afaceri are Florin Tănase

Fotbalul nu este singura sursă de venit a lui Florin Tănase. Banii câștigați din fotbal i-a investit în proiecte cu apartamente și terenuri. Tănase a construit, împreună cu partenerul său de afaceri, impresarul Florin Vulturar, un ansamblu rezidențial, „Noura Residence”, în zona de Nord a Capitalei. Imperiul imobiliar al fotbalistului de la FCSB este construit chiar pe terenurile de la patronul Gigi Becali.

Nepoata lui Robert Turcescu e soția lui Florin Tănase

De mai bine de zece ani, Florin Tănase este într-o relație cu Medeea Turcescu, nepoata cunoscutului jurnalist Robert Turcescu. Cei doi s-au căsătorit civil în 2021 și împreună au un copil. Băiatul, pe nume Zian, s-a născut în martie 2022. Pe lângă relația cu fotbalistul de la FCSB, Medeea este cunoscută și în lumea modelingului. Ea a studiat make-up și fotografie și a avut și un business cu haine intitulat „Medeea Clothing”.