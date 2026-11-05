El este omul misterios care face transferurile la FCSB cu Gigi Becali. Exclusiv

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FCSB este abia pe locul 7 în SuperLiga, iar Gigi Becali simte că are nevoie de întăriri consistente. A anunțat deja că , motiv pentru care a apelat deja la un om de încredere care să-i prezinte mai multe variante pe posturile vizate pentru întăriri. FANATIK a aflat că persoana misterioasă la care a apelat Becali este Bogdan Costicea, fost angajat la FCSB.

Bogdan Costicea, omul cu care se consultă Gigi Becali pentru a face următoarele transferuri la FCSB. Îi sare pe Mihai Stoica și Vulturar

Bogdan Costicea a fost scouter șef al Academiei FCSB în perioada 2016-2021. A mai lucrat și la CFR Cluj și, mai apoi, la Voluntari. A rămas foarte apropiat de Gigi Becali, iar în ultimul timp l-a convins pe patronul FCSB că îi poate aduce jucătorii de care are nevoie pentru a face o echipă de top care să se bată la titlu.

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Alegerea lui Gigi Becali de a colabora cel mai mult cu Bogdan Costicea este extrem de surprinzătoare. În special în condițiile în care în ultimii ani s-a consultat în special cu Mihai Stoica și impresarul Florin Vulturar atunci când a venit vorba despre transferuri. Vulturar chiar este finul lui Gigi Becali.

Totuși, au fost câteva transferuri ale celor doi , iar Costicea a profitat la maximum. L-a convins pe patron că îi poate aduce la FCSB jucătorii de care are nevoie. Într-un interviu acordat în vară, fostul șed de la Academia FCSB vorbea chiar despre relația pe care o are cu Gigi Becali.

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Ce spunea în vară Bogdan Costicea despre Gigi Becali: „M-a ajutat foarte mult! Îl iubesc ca om”

„Despre FCSB nu vreau să vorbesc foarte mult, dar despre Gigi Becali vorbesc orice. Aveam contact direct cu el, și acum am contact foarte direct cu el, comunicăm destul de des. Gigi Becali e un om deosebit. Tot ceea ce se vede în spațiul public este o mască. El, în particular, e un om deosebit, încă o dată spun lucrul ăsta! Îl cunosc foarte bine, el m-a ajutat foarte mult și mi-a dat foarte mare putere. Eu îl iubesc ca om.

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Ok, fiecare are dreptul să își managerieze afacerile și viața cum dorește. Nu înseamnă că trebuie să fim și de acord cu modul în care se fac lucrurile. În schimb, el, în viața lui particulară, este cu totul și cu totul altfel, un om jovial, cu care râzi, cu care poți să vorbești orice, care ascultă părerile. E total invers față de ceea ce lasă să se înțeleagă, că el taie și spânzură… Da, el taie și spânzură, dar niciodată nu o să spună «nu» dacă spui un lucru corect. Gigi Becali e un om care pare rapace, dar nu e niciodată!”, povestea Bogdan Costicea în vară, la .

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Gigi Becali spunea despre Bogdan Costicea că a crescut sub ochii săi la FCSB: „Țineam la el”

Gigi Becali a avut și el cuvinte de laudă la adresa lui Costicea și chiar a povestit că atunci când acesta a plecat de la echipă, în 2021, e a făcut tot posibilul pentru a-l păstra. Ba mai mult, i-a transmis că se poate întoarce la club oricâd iși dorește. Chiar dacă oficial nu mai are nicio funcție la FCSB, Costicea câștigă influență în relația cu Gigi Becali.

„Nu se mai înțelegea cu ceilalți de la academie, iar eu, pentru că țineam la el, l-am dat la echipa mare. I-am zis «Stai cu MM la echipa mare». Și acolo s-a simțit marginalizat. A zis că pleacă. Nu se simțea bine la echipa mare. Care e problema? La mine, oamenii nu sunt sclavi. Pleacă unde le e mai bine. Dacă îi e mai bine la CFR, să se ducă. Mă bucur pentru el.

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A zis că vrea să plece la CFR și i-am zis «Du-te, tată, la CFR. Să îți dea Domnul bani mulți și bucurie». Nu mă supăr. El a crescut sub ochii mei. I-am zis să plece dacă îi e mai bine acolo. S-a certat cu ăia acolo… Trebuia să decid dacă dau toată academia afară. I-am zis «Băi tată, dacă tu crezi că poți conduce singur, poți fi cât 7 antrenori și să lucrezi singur cât 20, atunci îi dau pe toți afară și te țin pe tine». Nu-l mai voia nimeni!

Aveam de ales. Țineam la el și i-am zis «Bă, nu vreau să aleg, Uite, pentru că țin la tine, stai cu MM la echipa mare». A stat vreo două săptămâni și a zis că vrea să plece. S-a dus, băiatul. Mi-a zis că îl caută CFR de multă vreme și i-am zis să se ducă unde îi e mai bine. Nu m-am supărat și i-am spus că oricând vrea poate veni înapoi. Acolo va sta o lună, nu se va adapta. Eu îl cunosc!”, povestea Gigi Becali pentru Gsp în 2021, după plecarea lui Costicea de la echipă.

Bogdan Costicea a adus la FCSB jucători ca Octavian Popescu, Ianis Stoica și Alexandru Musi

Bogdan Costicea este recunoscut în special ca omul care l-a adus pe Octavian Popescu la FCSB. Pentru cel puțin doi ani, Tavi Popescu a fost văzut ca jucător care îi poate aduce zeci de milioane de euro lui Becali în conturi. Iar asta l-a ajutat pe Costicea să își ridice imaginea în fața lui Becali. Popescu pare să-și fi ratat cariera după ultimele sezoane, mai ales că nu se regăsește nici la Levadiakos, dar Costicea a știut să păstreze caldă relația cu Gigi Becali.

Ianis Stoica și Alexandru Musi sunt alți doi jucători importanți pe care Bogdan Costicea i-a adus la FCSB. Ambii au fost cedați destul de ușor, după ce Gigi Becali și-a pierdut încrederea în ei. Dar Ianis Stoica traversează o perioadă de vis în Portugalia, la Estrela Amadora, și a ajuns să fie evaluat de Transfermarkt la 4 milioane de euro. Musi și-a crescut și el nivelul, este cotat în prezent la 1,8 milioane de euro.