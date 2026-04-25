El este omul pe care Gică Hagi l-a nășit imediat după Mondialul din 94. A ajuns printre cei mai bogați din România, e plin de bani și pământuri și deține cea mai iubită echipă

Adrian Baciu
25.04.2026 | 08:15
Gigi Becali, omul important din fotbal pe care Gică Hagi l-a nășit imediat după Mondialul din 94. Sursa foto: colaj Fanatik
Gică Hagi, 61 de ani, cel care va conduce destinele echipei naționale a României în următorii 4 ani, conform contractului dintre el și Federația Română de Fotbal (FRF), a dezvoltat încă din anii ’80 relații cu mai multe persoane care, între timp, au devenit extrem de importante în fotbalul românesc. Omul pe care „Regele” l-a cununat imediat după Mondialul din SUA ’94.

Când a început relația de prietenie dintre Gică Hagi și Gigi Becali

În emisiunea „Oldies but Goldies” de la FANATIK, Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, reputat jurnalist și consilier al președintelui FRF, Răzvan Burleanu, au readus în prim-plan începutul tumultuoasei colaborări dintre Gică Hagi și Gigi Becali. Cei doi au avut o relație de prietenie în anii ’80, care ulterior a devenit una de familie.

Încă de pe vremea când Hagi evolua la Sportul Studențesc, adică în perioada 1983 – 1987, acesta l-a întâlnit și s-a împrietenit cu Gigi Becali, 67 de ani. S-a întâmplat în perioada în care „Regele”, extrem de tânăr, începea să cunoască viața așa-zisă mondenă a Capitalei. Mai exact, acesta începuse să frecventeze Melody, considerat unul dintre cele mai cochete și exclusiviste localuri din București în acea vreme de dinainte de Revoluție.

„Acolo cred că îl cunoaște și pe domnul Gigi Becali. Domnul de astăzi, că înainte era un pic mai mare ca el ca vârstă. Se știe foarte bine, sunt machedoni amândoi. Așa s-au apropiat foarte mult. Familia lui Gigi Becali avea să le ducă lapte, brânză, produse care nu se găseau în perioada respectivă, tuturor din zona fotbalului.

Gigi Becali practic intră în cercul ăsta, din care nu mai iese o bună bucată de timp. De exemplu, Gigi Becali a fost inclusiv în cantonamentul naționalei din 90 printre altele. A fost la meciul cu Danemarca în vestiar, în 89, când ne-am calificat la Campionatul Mondial. Tocmai prin apropierea asta în special de Gică Hagi”, spune Andrei Vochin.

Gigi Becali, omul pe care Gică Hagi l-a nășit imediat după Mondialul din 94

În 1994, cel mai important an din istoria fotbalului românesc de după Revoluție, când România a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din SUA, relația Becali – Hagi a atins apogeul. Atunci, chiar după Cupa Mondială, „Regele” i-a fost naș actualului patron de la FCSB.

De altfel, în 1994, după Campionatul Mondial, Gică Hagi împreună cu mama lui îl nășesc pe Gigi Becali. Relația este naș – fin, Gică Hagi este nașul și Gigi Becali este finul în ciuda diferenței de vârstă, că Gigi e mai mare ca Gică”, notează Vochin.

Ce scria presa vremii despre nunta lui Gigi Becali, unde naș a fost Gică Hagi

Presa vremii nu a putut rata acest important eveniment care avea loc în sportul din România. S-a scris atunci că, prin această căsătorie, „Regele” își consolidează relația cu vărul lui Gigi Becali, celebrul impresar Giovanni Becali.

Gică Hagi, căpitanul echipei naționale de a fotbal a României, și-a întărit relațiile cu impresarul său Ioan Becali. Iar Gică a fost, împreună cu mama sa, Chirița Hagi, naș la nunta lui Gigi Becali. Acesta e vărul fraților Becali.

Gigi s-a căsătorit la Biserica Sfântul Dumitru din Colentina cu Luminița Culețu. Sărbătorirea evenimentului a avut loc la impozanta Casa Poporului. Au participat majoritatea oamenilor de fotbal care au mai rămas în țară după meciul cu Slovacia”, se arată într-un articol semnat atunci de Gabi Moroianu.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
