El este omul pentru care Gigi Becali s-a întors împotriva lui Călin Georgescu. “I-a trimis ministrul în pușcărie și i-a făcut vilă!”

Cel mai probabil Gigi Becali a ”întors armele” împotriva lui Călin Georgescu din cauza lui Victor Ponta, un apropiat al lui Becali. Victor Ponta va candida la alegerile prezidențiale și, la fel ca George Simion, speră să rupă din electoratul lui Călin Georgescu.

El este omul pentru care Gigi Becali s-a întors împotriva lui Călin Georgescu

Mai mult, dacă Georgescu nu va mai candida în primăvară, șansele lui Victor Ponta de a ajunge în turul secund al alegerilor prezidențiale cresc. ”De ce s-a întors Gigi împotriva lui Georgescu?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui DON Mitică.

”Nu l-am înțeles pe Gigi, dar eu zic că Ponta, relația lui cu Ponta e foarte bună. I-a trimis ministru în pușcărie și i-a făcut vilă în pușcărie”, a explicat Mitică Dragomir. Așadar, Oracolul FANATIK susține că cât timp miliardarul a fost închis.

”Eu eram prieten cu Gigi, cum m-a curățat. Seara jucam poker cu el, din pușcărie m-a curățat Gigi. El i-a influențat pe toți să mă dea, din pușcărie. Când a ieșit din pușcărie cu mine a băut prima cafea și mi-a spus. Bă, mi-e rușine, ești prietenul meu, eu te-am curățat.

Mi-a zis bă îmi pare rău eu te-am curățat. Mi-au făcut un mare bine, de crezi că nu mai sunt eu așa supărat pe Ponta? Că mi-am dat seama că la timp m-au schimbat. Am ieșit cu pensie bună, l-am lăsat și pe Gino să ia o pensie bună ca să poată să țină necazul pe care-l are”, și-a adus aminte Dragomir.

Mitică Dragomir nu știe dacă Gigi Becali ”face bine” când îl critică pe Georgescu

Totodată, Mitică Dragomir a mărturisit că nu știe dacă Gigi Becali procedează corect când se dezice de Călin Georgescu. Interesant, patronul celor de la FCSB era un mare susținător al lui Călin Georgescu înainte de turul doi, anulat de CCR.

”Nu știu, nu mă bag că face bine sau face rău. Gigi are o forță formidabilă, e un tip puternic. Cine crede că, vedeam aseară că a avut o intervenție cu influencerul ăla, Gigi, l-a făcut pe ăla golan. Gigi e un tip foarte tare, financiar e puternic, are și o forță politică formidabilă. Plus relații, e plin de relații”, a completat Dumitru Dragomir.

Gigi Becali a anunțat că nu îl mai poate vota pe Călin Georgescu pentru că acest candidat independent ”spune numai prostii”. Mai mult, patronul celor de la FCSB este dezamăgit și rușinat pentru că inițial l-a susținut pe Georgescu.

”La început mi-a plăcut de Călin Georgescu, n-am știut. Apoi am văzut că spune numai prostii, tâmpenii, aberații la fiecare emisiune, nici nu-ți vine să crezi că le poate spune un om matur. Și pe mine m-a păcălit, dar mi-am dat seama după mai multe emisiuni. Ba că ia puterea Guvernului și o dă poporului, păi cum s-o dea? N-are nimeni puterea să ia ceva”, a declarat Becali.



