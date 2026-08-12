Omul care a scris istorie pentru Dinamo l-a sunat în direct pe Horia Ivanovici. A vrut să-i spună gluma zilei: „Se devalorizează leul!”

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Nicolae Badea a avut o intervenție surprinzătoare în timpul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Fostul conducător al lui Dinamo l-a sunat pe Horia Ivanovici chiar în timp ce moderatorul se afla în direct. Fostul șef din Ștefan cel Mare a glumit pe seama Universității Craiova.

Telefon surpriză în direct la FANATIK SUPERLIGA! Nicolae Badea, ironie după înfrângerea Craiovei

Momentul a venit după ce discuția din platou a ajuns la Universitatea Craiova. Joi seară, formația din Bănie își va măsura forțele cu KuPS, în manșa secundă a dublei din turul trei preliminar al UEFA Europa League.

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deși impresia a fost că echipa din Bănie putea să rezolve calificarea. Universitatea Craiova a făcut o repriză secundă slabă și a fost surprinsă de echipa nordică. Totul se va decide acum pe „Ion Oblemenco”.

A sunat în direct și a provocat hohote de râs! Cum a ironizat Nicolae Badea situația de la Universitatea Craiova

Horia Ivanovici a răspuns apelului și l-a întrebat pe Nicolae Badea care este motivul pentru care îl sună. Replica omului de afaceri a venit imediat și a stârnit amuzamentul celor prezenți în studio: Dănuț Lupu, Marius Mitran și Eugen Trică.

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„Se devalorizează leul”, a spus ironic Nicolae Badea. Gluma a fost o trimitere la eșecul suferit de Universitatea Craiova și la situația formației din Bănie după primele patru etape ale noului sezon. Craiova a rămas cu două victorii și două înfrângeri în campionat. Formația pregătită de Felipe Coelho a pierdut deja cu Dinamo și FC Argeș.