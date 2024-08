El este Paul, militarul mort în incendiul izbucnit într-un bloc al MApN din București: ”Îi aduc un omagiu pentru omul care a fost”

În cursul acestei seri s-a aflat cine este militarul mort în incendiul devastator izbucnit vineri, 23 august, într-un bloc al MApN din București. Fosta soție transmite un mesaj de condoleanțe.

Cine este militarul mort în incendiul izbucnit într-un bloc al MApN din București: ”Îi aduc un omagiu pentru omul care a fost”

La primele ore ale acestei dimineți, . Din păcate, deflagrația a provocat moartea unei persoane.

ADVERTISEMENT

Incidentul a avut loc pe strada Năsăud. Focul a fost stins de echipele de pompieri de la ISU București-Ilfov, însă nu înainte de a distruge un apartament de la etajul 4.

În timpul intervenției celor de la ISU, în acest apartament mistuit a fost descoperit un bărbat decedat. Inițial, identitatea sa nu a fost dată publicității. Se cunoștea doar faptul că în apartamentul afectat era cazat permanent un salariat al MApN.

ADVERTISEMENT

La orele serii, în spațiul public au apărut și informații legate de numele victimei. Din datele , Paul Vasiliu, gestionar într-o unitate militară timp de aproape trei decenii, este militarul care a fost prins în capcana de foc de pe strada Năsăud.

Flăcările puternice care au izbucnit în apartamentul bărbatului s-au extins cu repeziciune. Ele au cuprins rapid întreaga locuință. Angajatul MApN n-a mai avut nicio șansă. El fost găsit de pompieri carbonizat.

ADVERTISEMENT

Despre Paul, fosta sa soție are numai cuvinte de laudă. ”Îi aduc un omagiu pentru copiii pe care i-a lăsat şi pentru omul care a fost. Poate că de la fum nu a mai putut să respire şi a rămas acolo. Ei spun că poate fi de la ţigară sau de la un scurcircuit“, spune Ioana Vasiliu, conform sursei citate.

Vecinii angajatului MApN au scăpat ca prin minune

. Trei persoane au ajuns de urgenţă la spital. E vorba de doi copii şi o femeie, afectaţi de fumul puternic. Vecinii vin cu mărturii despre modul în care au scăpat de flăcări.

ADVERTISEMENT

”Noi locuim la etajul şase şi am fost prinsi acolo. Am deschis uşa la apartament si a venit un fum imens peste mine, am închis repede. Deja sufrageria începuse să fie acoperită de fum. M-am speriat foarte tare pentru că aveam copiii dormind. A fost ceva cumplit“, spun oamenii.