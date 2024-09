El este pensionarul din București care a refuzat noua pensie, pentru că a primit prea mult după recalculare. ”Sunt bani pe care nu-i merit, trebuie să-i dau înapoi”

Un pensionar din România a surprins pe toată lumea atunci când a anunțat că nu poate să își accepte noua pensie, pentru că a primit prea mult și simte că nu merită acești bani. Statistic, până acum 60.000 de pensionari au contestat noile pensii, fiind nemulțumiți, în timp ce 3.000 de decizii de recalculare a pensiilor conține erori ce vor fi supuse revizuirii.

Un pensionar și-a refuzat noua pensie, pentru că a primit prea mulți bani

și s-a prezentat la prima oră a dimineții la ghișeu, pentru a cere recalcularea. ”Am primit și eu hârtia cu decizia de recalculare. În cazul meu, particular, cred că mi s-au acordat niște bani pe care eu nu-i merit. Niște bani necuveniți, în chip firesc, trebuie să îi dai înapoi”, a declarat pentru Antena 3 bărbatul.

Deciziile de recalculare arată că multe decizii au reflectat perioade de cotizare mai scurte decât cele la care persoanele au lucrat efectiv. Casa Națională de Pensii arată, în schimb, că numărul pensionarilor speciali a crescut la 12.000, iar cea mai mare pensie de serviciu depășește acum 25.000 de lei. Așadar, oamenii vor trăi din ce în ce mai bine.

Datele oficiale arată, de asemenea, că au existat mulți pensionari care au avut probleme legate de modul de calcul. ”Am ieșit anticipat, mai am doi ani, am 63 de ani şi se iese cu penalizare. Am avut o penalizare de 300 lei la decizia trecută și acum s-a dublat penalizarea, deci am 600 lei și plus. Plus că nu ies socotelile, nu sunt ani…”, a explicat un pensionar nedumerit.

pe care le-a primit prin poștă nu corespund cu cele din talonul de pensie. ”E mai mic cu 1.000 de lei şi ceva mai puțin pe noul talon, față de pensia recalculată”, explică femeia. Cu siguranță au existat și alte cazuri asemănătoare cu cel al ”domnului Alexandrescu”, însă nu toți românii sunt dispuși să dea înapoi ce nu li se cuvine.

Tanti Ileana a primit cu 600 de lei în plus la recalculare, dar nu e mulțumită

De exemplu, ”tanti Ileana” a primit 600 de lei în plus la recalculare și nu este mulțumită. Asta, deși e unul dintre cei 3 milioane de pensionari care au primit aproximativ 1.000 de lei în plus la pensie, după recalculare. Femeia spune că oricum toate se vor scumpi, deci 500-1000 de lei în plus ca și venit nu e mare brânză în România.

Probabil nu ar fi de acord cei 700.000 de pensionari care nu s-au ales cu nimic și care vor trăi cu pensie de cel mult 1.500 de lei. Asta, pentru că ”mare recalculare” promisă de ministrul Simona Bucura Oprescu nu este tocmai cea mai bună veste pentru toată lumea. Ce-i drept, politicienii în frunte cu premierul Marcel Ciolacu i-au invitat pe pensionari să vadă jumătatea plină a paharului.

“Aveam 2800 și acum mi-a făcut 3.452. Nu ne mărește pentru că se măresc toate. Curentul, nu mai zic mâncarea, asta este, ne mulțumim cu cât ne-a dat”, a povestit Ileana Rus. Statistic, 3 milioane de pensionari și-au văzut pensiile mărite cu aproximativ 1.000 de lei, în timp ce 800.000 au primit chiar și mai mulți bani.

Unii pensionari sunt nemulțumiți de inechitățile din sistem, pentru că există cazuri în care doi oameni cu o situație identică au primit recalculări diferite. ”Au scris ce au vrut ei. Am coleg care e la fel ca şi mine şi i-au dat 1.000 de lei şi mie mi-au dat 250 de lei”, s-a plâns un alt pensionar, vizibil afectat de situație.