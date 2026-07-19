El este pericolul numărul 1 de la Levski! Analiza completă a adversarului Universității Craiova din Champions League

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Adversara Craiovei din turul 2 preliminar Champions League a început și ea cu dreptul, în prima etapă din campionatul Bulgariei. , iar cifrele relativ echilibrate ale partidei sugerează că cei de la Levski au fost mai mult cu gândul la meciul cu Știința.

Cifre modeste pentru Levski, împotriva unei nou-promovate

A surprins mai ales faptul că cei de la Dunav au câștigat 53% dintre duelurile totale pentru balon, ceea ce sugerează o lipsă de implicare necaracteristică a celor de la Levski, pentru care meciul cu Universitatea Craiova e unul esențial. Campionii Bulgariei au jucători spectaculoși în atac, însă cifrele partidei cu Dunav ne arată că aceștia (cu excepția uriașului columbian Perea, intrat în ultima jumătate de oră) au un punct slab: anume, pierd multe dueluri fizice atunci când sunt „luați tare” de fundașii adverși. Atacanții lui Levski au pierdut 59% din duelurile directe cu apărarea gazdelor.

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În prima parte au fost menajate piesele grele, coordonatorul portughez Serginho și atacantul brazilian Reinaldo, veniți amândoi de la nou-promovata (în prima ligă portugheză) Santa Clara, în această vară. Levski a plătit 1,5 milioane de euro pentru Reinaldo și 1 milion pentru Serginho. Amândoi au fost introduși în minutul 62, Reinaldo în locul altei piese grele, irlandezul Armstrong Oko-Flex.

A fost însă „integralist” fundașul stânga cu nume de legendă Maicon, cel mai valoros fotbalist din lotul sofioților, însă inclusiv acesta pare că a fost menajat de antrenori și colegi: 41% din acțiunile de atac ale lui Levski au fost purtate pe partea dreaptă, față de doar 26% pe partea lui Maicon.

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Deși nu pare titular de drept și nu e clar dacă va începe din primul minut cu Craiova, omul meciului a fost extrema dreaptă de picior stâng David Kusso, cu 3 șuturi pe poartă din 5 încercări, 4 driblinguri reușite din 4 încercări, procentaj de 86% pase reușite și 62% dueluri câștigate (toate statistici mult peste media echipei).

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Un gol norocos și altul foarte frumos

Gazdele, care au jucat într-un clasic 4-2-3-1, au deschis scorul printr-un gol de „cascadorii râsului” în minutul 22. Angolezul Kusso a executat un corner de pe partea dreaptă, portarul lui Dunav a ieșit inexplicabil pe sub centrare, iar mingea în cădere a căzut pe pulpa căpitanului Dimitrov (fundaș central) și a intrat în poarta goală.

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Repriza fusese controlată fără mari emoții de alb-albaștrii de la Levski, care au arătat același joc de posesie (70% la final), la mare siguranță, dar cu un tempo în minus și împotriva unei echipe cu probleme serioase tehnice și de poziționare.

Cine sunt cei mai periculoși jucători ai lui Levski Sofia. Reinaldo, adversarul numărul 1 al oltenilor

După ce s-au apărat foarte aproape de propria poartă în primele două treimi din meci, oaspeții de la Ruse au căutat egalarea și au urcat puțin liniile după minutul 65. Au fost aproape imediat pedepsiți de campionii de la Levski pe contraatac. Un alt jucător care impresionează din atacul sofioților, brazilianul Everton Bala (joacă număr 10 clasic, deși cu 17 pe spate), a dat o pasă genială, „liftată” peste toată apărarea adversă, iar algerianul Bouras a înscris, cu o lovitură frumoasă de cap.

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Levski a mai ratat câteva ocazii bune pe contre, cu brazilienii Reinaldo și Bala, probabil cei mai spectaculoși fotbaliști ai lor, în centrul majorității acțiunilor. Campionii au ratat, dar nou-promovații au fost cei care au marcat, după ce un fundaș central al celor de la Ruse a dejucat suspect de ușor jocul la ofsaid al gazdelor, cu o pasă peste toată apărarea adversă care l-a lăsat singur pe Minchev.

Dacă nu cumva Levski a jucat special „la ralanti” ca să adoarmă vigilența Craiovei, Știința pare să fie favorită în dubla cu bulgarii, dar o așteaptă o atmosferă fierbinte și foarte ostilă în turul de la Sofia, care probabil le va trezi amintiri cu bosniacii de la Sarajevo.