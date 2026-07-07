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El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii

Unul dintre premierii țărilor calificate la CM 2026 a declanșat un adevărat scandal acasă. Oamenii au luat foc după ce politicianul a plecat în SUA să vadă Portugalia - Spania 0-1
Cristian Măciucă
07.07.2026 | 07:42
El este premierul care ia bagat in ceata pe Ilie Bolojan Adrian Vestea sau Sorin Grindeanu A plecat sa vada meciul desi tara e in plina alerta de incendii
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El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii. FOTO: Fanatik
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În Portugalia, lucrurile merg din ce în ce mai rău. Cum eliminarea echipei naționale de fotbal nu era suficientă, acum, oamenii au și un alt motiv de supărare, care are legătură tot cu meciul de la Dallas. Premierul Luis Montenegro (53 de ani) a fost atacat dur că a plecat peste Ocean să vadă partida câștigată de Spania cu scorul de 1-0.

Incendiile fac ravagii în Portugalia, iar premierul a mers să vadă meciul cu Spania

Nemulțumirea lusitanilor la adresa premierului a venit în contextul în care țara suferă teribil în acest moment. Portugalia este afectată de incendii în această vară, iar conaționalii lui Luis Montenegro și-ar fi dorit ca premierul să rămână acasă și să se ocupe de rezolvarea acestei probleme. Prim-ministrul Portgaliei a vrut însă să vadă pe viu ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la un Campionat Mondial, motiv pentru care a primit o sumedenie de critici.

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Principalul critic al lui Montenegro este Jose Luis Carneiro, secretarul general al Partidului Socialist (PS), care consideră inadmisibil faptul că prim-ministrul este plecat din țară pentru a vedea un meci chiar acum un meci de la Campionatul Mondial, fie el și unul al Portugaliei. Potrivit O Jogo, politicianul spera ca Luis Montenegro să străbată țara pentru a vedea care sunt problemele, în loc să „plece pentru a vedea fotbal”, când Portugalia este în alertă din cauza incendiilor.

Secretarul general al PS l-a criticat pe Luis Montenegro în cadrul vizitei la Stația de Biologie Marină Funchal, ca parte a unei călătorii în regiunea autonomă dedicată temei mării. Și FANATIK a fost în Madeira, chiar în ziua meciului Portugalia – Spania 0-1, la muzeul dedicat lui Cristiano Ronaldo și pe meleagurile în care superstarul de la Al Nassr a făcut primii pași în fotbal.

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Stare de alertă în Portugalia

Guvernul a decis joi instituirea stării de alertă începând cu miezul nopții de vineri, măsura fiind valabilă până luni, la ora 23:59. Decizia a fost luată în contextul prognozelor care anunță temperaturi extreme și un risc ridicat de izbucnire a incendiilor de vegetație. Sâmbătă, ministrul Administrației Interne, Luis Neves, a declarat că starea de alertă ar trebui menținută și în această săptămână, deoarece meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne la valori foarte ridicate în zilele următoare.

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În același context, Jose Luis Carneiro a ținut să reamintească faptul că, în 2022, fostul premier socialist Antonio Costa și președintele de atunci, Marcelo Rebelo de Sousa, au adoptat o abordare diferită în gestionarea unei situații asemănătoare. La vremea respectivă, primii doi politicieni ai țării nu au stat prea mult pe gânduri ca să anuleze o vizită oficială în Mozambic, într-un moment critic al incendiilor de vegetație, în timp ce, acum, Montenegro a ales să meargă la Campionatul Mondial.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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