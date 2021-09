El este primarul acuzat că și-ar fi falsificat adeverința de vaccinare. Ce dosare mai are edilul

Vorbim despre un primar din . Acesta este suspectat că și-a falsificat certificatul de vaccinare alături de mai multe persoane.

Culmea, printre cei acuzați se află și alți oameni din administrația locală. Interesant este că primarul din Ciorani e inculpat și într-un alt dosar, pentru falsificarea alegerilor locale din septembrie 2020.

Cine este primarul acuzat că și-ar fi falsificat adeverința de vaccinare

În acest moment, procurorii fac cercetări în cauză, dosarul aflându-se în anchetă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

De remarcat că pe lista suspecților se află inclusiv o asistentă medicală. Femeia s-ar fi folosit de parafa medicului fără ca acesta să știe, au precizat surse apropiate de anchetă pentru .

Culmea, primarul Marin Voicu spune că s-a vaccinat și că nu știa că face parte din dosarul respectiv. “Știam că este un dosar, dar nu știam că mă vizează și pe mine.

Eu m-am vaccinat anti-Covid Pfizer, in 27 aprilie, și am făcut si rapelul. Eu mă vaccinez si antigripal în fiecare an.

Stiam că sunt probleme, dar cu asistenta, probabil și cu medicul. Stiam că au chemat, probabil au interceptat fetele astea care au fost acolo, mă rog, ce-au făcut ele, problemele lor”, a declarat edilul.

Chestionat dacă centrul s-a închis din cauza suspiciunilor legate de modul în care s-a făcut vaccinarea la Ciorani, edilul a precizat că nu știe, viceprimarul fiind cel care s-a ocupat de centru.

Marin Voicu, primarul comunei Ciorani, este inculpat într-un alt dosar penal în care este acuzat că a falsificat buletinele de vot de la alegerile locale din septembrie 2020.

Aproape incredibil, dar edilul a fost chiar în luna iunie. În prezent, acesta se află în arest la domiciliu.

Marin Voicu este suspendat din funcție din 15 iunie 2021, fiind trimis în judecată pe Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în dosarul fraudării alegerilor locale din septembrie 2021.