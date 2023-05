El este primarul care s-a cuplat oficial cu o minoră de 16 ani. Și-a pus noua soacră secretar pentru Cultură și Turism

El este care s-a cuplat oficial cu o minoră de 16 ani. Și-a pus noua soacră secretar pentru Cultură și Turism la numai câteva zile de la ceremonia religioasă. Bărbatul nu este la primul mariaj și are o avere considerabilă.

Hissam Hussein Dehaini este edilul care are o relație cu o de 16 ani. Bărbatul milionar din Brazilia are 65 de ani și a fost însurat de 6 ori, prima oară în anul 1980. De asemenea, omul de afaceri este tatăl a 16 copii.

Primarul din Araucária, în Regiunea Metropolitană Curitiba (RMC), s-a căsătorit în urmă cu puțin timp cu o adolescentă mai mică cu 49 de ani. Ceremonia a avut loc după ce tânăra a împlinit vârsta legală pentru a oficializa uniunea.

Conform și biroului de presă al primarului, nunta a fost oficializată pe 15 aprilie 2023, la doar o zi după ziua de naștere a fetei. Uniunea dintre cei doi s-a desfășurat doar cu acordul reprezentanților legali.

La scurt timp după nuntă Hissam Hussein Dehaini a numit-o pe mama acesteia, Marilene Rode, în funcția de secretar pentru Cultură și Turism, după ce anterior femeia a fost director al Departamentului de Educație din Aracauría.

Hissam Hussein Dehaini, un primar milionar

Într-un comunicat, primăria a apărat angajarea acesteia susținând „că funcționara în cauză îndeplinește condițiile necesare exercitării funcției, întrucât are o experiență de 26 de ani în serviciul public”.

Afaceristul născut în São Paulo are business-uri în sectorul hotelier și în cel al benzinăriilor și are bunuri de peste 14 milioane de reali, printre care se află un elicopter și mașini de lux. În plus, are trei apartamente evaluate la peste 1 milion de reali fiecare.

Hissam Hussein Dehaini este la al doilea mandat de primar, însă la primul a fost criticat pentru practicile sale de angajare atunci când a numit rude ale familiei soției sale de la vremea respectivă la evenimente guvernamentale.

De asemenea, în 2019 Organizația Societății Civile de Interes Public l-a investigat pentru că a numit mai mulți membri ai familiei, inclusiv partenera de atunci și două fiice, în funcții de administrație municipală. Nu a primit nicio pedeapsă.

Totodată, presa din Brazilia mai anunță că primarul a fost arestat în noiembrie 2000, ca parte a unei anchete privind traficul de droguri. Procurorii au susținut că edilul a protejat traficanții de droguri și că a mituit mai mulți polițiști. Nici de această dată nu a fost condamnat.