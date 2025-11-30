El este primul fotbalist care a câștigat UEFA Champions League și Copa Libertadores de două ori. Are doar 34 de ani și deja a făcut istorie în fotbal

ADVERTISEMENT

Danilo Luiz da Silva a devenit primul fotbalist din istorie care a câștigat UEFA Champions League, dar și Copa Libertadores, de două ori fiecare. Nimeni nu a mai reușit o astfel de performanță.

Danilo Luiz da Silva, reușite pe bandă rulantă în fotbal

Danilo Luiz da Silva are 34 de ani și deja a bifat reușite fabuloase în fotbal. A fost star la Porto, Real Madrid, Manchester City și Juventus Torino. El a lucrat cu Pep Guardiola și iată că veștile bune se țin în lanț pentru el.

Mai exact, duminică dimineață, pe 30 noiembrie, fotbalistul a dat o mega lovitură. Pentru cei care nu știu, în America de Sud a fost programată finala Copei Libertadores, care le-a așezat față în față pe Palmeiras și Flamengo, ambele din Brazilia.

Și iată că prin talentul lui Danilo Luiz da Silva, Flamengo a izbutit să se impună cu scorul de 1-0. Și tot Danilo a fost și cel care a marcat unicul gol al confruntării, asigurându-și astfel statutul de MVP al finalei din Copa Libertadores.

Triumf unic pentru marele fotbalist

Pentru Danilo Luiz da Silva, dar și pentru fanii fotbalului, momentul a fost unul cu adevărat unic. Asta în contextul în care odată cu noua reușită, fotbalistul a devenit singurul din istorie care a reușit să câștige de două ori Liga Campionilor și tot de două ori .

Într-o postare pe contul personal de socializare, Fabrizio Romano a subliniat această reușită. Totodată, el l-a catalogat pe marele fotbalist ca fiind o adevărată ”legendă” a jocului.

„A câștigat trofeul cu Flamengo după ce a înscris în finală și a purtat banderola de căpitan pe braț. De asemenea, a fost pe lista marcatorilor și la finala din 2011. O legendă a acestui joc”, a scris jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Instagram.

Danilo Luiz da Silva a câștigat de două ori UEFA Champions League și Copa Libertadores

Menționăm faptul că meciul din 2011, la care a făcut referire Fabrizio Romano, a fost cel în care Danilo a triumfat în Copa Libertadores alături de Santos, actuala echipă a lui Neymar.

În ceea ce privește , iată că și aici, Danilo a triumfat de fiecare dată alături de spaniolii de la Real Madrid.

Astfel, finalele câștigate cu el în teren s-au consemnat în 2016 și 2017. Printre altele, tot cu Real Madrid, fotbalistul a mai câștigat o Supercupă a Europei, un Mondial al Cluburilor, dar și un titlu în La Liga.

Iar în timp ce a ales să joace pentru Manchester City, acesta a ieșit de două ori campion în Premier League, a câștigat o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii Angliei.