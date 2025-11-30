Sport

El este primul fotbalist care a câștigat UEFA Champions League și Copa Libertadores de două ori. Are doar 34 de ani și deja a făcut istorie în fotbal

Un fotbalist în vârstă de doar 34 de ani a reușit să facă deja istorie în fotbal. A câștigat de două ori atât UEFA Champions League cât și Copa Libertadores.
Valentina Vladoi
30.11.2025 | 17:25
El este primul fotbalist care a castigat UEFA Champions League si Copa Libertadores de doua ori Are doar 34 de ani si deja a facut istorie in fotbal
Danilo Luiz da Silva a făcut istorie în fotbal. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Danilo Luiz da Silva a devenit primul fotbalist din istorie care a câștigat UEFA Champions League, dar și Copa Libertadores, de două ori fiecare. Nimeni nu a mai reușit o astfel de performanță.

Danilo Luiz da Silva, reușite pe bandă rulantă în fotbal

Danilo Luiz da Silva are 34 de ani și deja a bifat reușite fabuloase în fotbal. A fost star la Porto, Real Madrid, Manchester City și Juventus Torino. El a lucrat cu Pep Guardiola și iată că veștile bune se țin în lanț pentru el.

ADVERTISEMENT

Mai exact, duminică dimineață, pe 30 noiembrie, fotbalistul a dat o mega lovitură. Pentru cei care nu știu, în America de Sud a fost programată finala Copei Libertadores, care le-a așezat față în față pe Palmeiras și Flamengo, ambele din Brazilia.

Și iată că prin talentul lui Danilo Luiz da Silva, Flamengo a izbutit să se impună cu scorul de 1-0. Și tot Danilo a fost și cel care a marcat unicul gol al confruntării, asigurându-și astfel statutul de MVP al finalei din Copa Libertadores.

ADVERTISEMENT
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând....
Digi24.ro
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW

Triumf unic pentru marele fotbalist

Pentru Danilo Luiz da Silva, dar și pentru fanii fotbalului, momentul a fost unul cu adevărat unic. Asta în contextul în care odată cu noua reușită, fotbalistul a devenit singurul din istorie care a reușit să câștige de două ori Liga Campionilor și tot de două ori Copa Libertadores.

ADVERTISEMENT
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România!...
Digisport.ro
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” / ”Legalizați-o”

Într-o postare pe contul personal de socializare, Fabrizio Romano a subliniat această reușită. Totodată, el l-a catalogat pe marele fotbalist ca fiind o adevărată ”legendă” a jocului.

„A câștigat trofeul cu Flamengo după ce a înscris în finală și a purtat banderola de căpitan pe braț. De asemenea, a fost pe lista marcatorilor și la finala din 2011. O legendă a acestui joc”, a scris jurnalistul Fabrizio Romano, pe pagina sa de Instagram.

ADVERTISEMENT

Danilo Luiz da Silva a câștigat de două ori UEFA Champions League și Copa Libertadores

Menționăm faptul că meciul din 2011, la care a făcut referire Fabrizio Romano, a fost cel în care Danilo a triumfat în Copa Libertadores alături de Santos, actuala echipă a lui Neymar.

În ceea ce privește UEFA Champions League, cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, iată că și aici, Danilo a triumfat de fiecare dată alături de spaniolii de la Real Madrid.

Astfel, finalele câștigate cu el în teren s-au consemnat în 2016 și 2017. Printre altele, tot cu Real Madrid, fotbalistul a mai câștigat o Supercupă a Europei, un Mondial al Cluburilor, dar și un titlu în La Liga.

Iar în timp ce a ales să joace pentru Manchester City, acesta a ieșit de două ori campion în Premier League, a câștigat o Cupă a Angliei și două Cupe ale Ligii Angliei.

Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine...
Fanatik
Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine sunt și ce pot oferi acestui club”. Antrenorul român a lămurit relația cu Lautaro Martinez
Rezultate SuperLiga, etapa 18. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1. Cum arată echipele...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 18. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1. Cum arată echipele de start la Farul – FCSB: Bîrligea nu e în lot, Ngezana rezervă
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului
Fanatik
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Legenda lui Dinamo știe pe cine votează la alegerile pentru Primăria București: 'Un...
iamsport.ro
Legenda lui Dinamo știe pe cine votează la alegerile pentru Primăria București: 'Un om puternic și de cuvânt'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!