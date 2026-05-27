El este primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același sezon! Performanță unică după triumful lui Crystal Palace în Conference League

Miercuri seară, în Germania, la Leipzig, Crystal Palace a câștigat trofeul Conference League după ce a învins Rayo Vallecano, echipa lui Andrei Rațiu, cu scorul de 1-0 în marea finală. Singurul gol al meciului a fost marcat atacantul francez Jean-Philippe Mateta în minutul 51. La echipa din Premier League a jucat în această partidă și Evann Guessand (24 de ani).

Evann Guessand a devenit primul fotbalist din istorie care câștigă două trofee europene în același sezon

El a fost introdus pe teren de antrenorul austriac Oliver Glasner în minutul 80, în locul lui Yeremy Pino. Guessand este un atacant de bandă dreaptă de origine ivoriană, dar care deține și cetățenia franceză, fiind născut în Corsica, la Ajaccio. În prezent, el este împrumutat la Crystal Palace de la Aston Villa. Acest împrumut al său expiră în principiu la finalul acestui sezon, dar în contractul dintre cele două cluburi există și o clauză de transfer definitiv, astfel încât el ar putea continua la Palace și din această vară.

Evann Guessand a evoluat în prima parte a acestui sezon la Aston Villa, formație care l-a transferat în vara anului trecut din Ligue 1, de la Nice, în schimbul unei sume de aproximativ 30 de milioane de euro. Împrumutul său la Crystal Palace s-a materializat în luna ianuarie a anului în curs. După cum se știe deja destul de bine,

Cine este Evann Guessand

Astfel, întrucât a apucat să joace pentru echipa din Birmingham în această stagiune competițională, inclusiv în Europa League, Guessand și-a trecut în palmares și triumful celor de la Villa în această competiție. Așadar, el a devenit cu această ocazie primul fotbalist din istorie care reușește să cucerească în același sezon două trofee europene la nivel de cluburi. Este vorba bineînțeles despre Europa League cu Aston Villa , ambele deci formații din Premier League.

Evann Guessand a fost crescut în academia celor de la Nice. După ce a ajuns la prima echipă, a fost împrumutat în Elveția, la Lausanne-Sport, și la Nantes, de asemenea în Franța, înainte de transferul definitiv la Aston Villa și ulterior împrumutul de la această echipă la Crystal Palace. El este internațional ivorian, cu 21 de selecții și 4 goluri până în prezent pentru naționala Coastei de Fildeș, alături de care va fi prezent la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În acest moment, cota sa de piață pe Transfermarkt este de 28 de milioane de euro.