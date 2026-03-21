El este primul jucător african care reușește așa ceva în UEFA Champions League. A donat tone de mâncare în pandemie și sute de mii de euro

Mohamed Salah a scris istorie la Liverpool, echipă pentru care joacă de ceva vreme, contractul fiind valabil până în 2027. El este primul jucător african care reușește să dea lovitura și în UEFA Champions League. Ce a făcut, de fapt, acesta.

Sportivul care atinge o bornă uriașă în UEFA Champions League

Luna februarie nu a fost una tocmai bună pentru Mohamed Salah (33 de ani), care . A fost mai întâi eșecul cu Manchester City, scor 1-2, apoi alte jocuri nu tocmai bune. Acum, starul lui Liverpool a reușit să lase totul în spate și a atins o bornă importantă.

A stabilit un record notabil în Liga Campionilor. A devenit primul jucător african care reușește o astfel de performanță, egipteanul marcând un gol cu Galatasaray, în returul „optimilor” Ligii Campionilor, scor 4-0. Golul său a fost unul istoric și pe care nu îl va uita prea curând.

Mai exact, atacantul „cormoranilor” a ajuns la 50 de goluri în UEFA Champions League, fiind primul fotbalist african care reușește așa ceva. În aceeași notă, analiștii sportivi arată faptul că acesta a marcat, de fapt, al 333-lea gol din cariera sa. Dintre acestea 256 au fost înscrise în tricoul lui Liverpool. Mai mult, este al 11-lea jucător din istoria Ligii Campionilor care ajunge la 50 de goluri.

Deși a fost , Mohamed Salah mai are și 20 de pase decisive în 97 de meciuri. Locul doi în clasamentul marcatorilor africani din competiție este ocupat de către Didier Drogba cu 44 de goluri. În schimb, podiumul este încheiat de Samuel Eto’o cu 30 de goluri.

Actele caritabile făcute de fotbalist în pandemie

Mohamed Salah este recunoscător pentru tot ce a câștigat până acum în tricoul lui Liverpool. A transmis un mesaj subtil în mediul online, după ce a devenit primul fotbalist egiptean care a atins borna de 50 de goluri în UEFA Champions League.

Comentariul său este unul simplu, constând într-un emoticon de culoare roșie. Anterior, sportivul a evoluat pentru Basel și Roma. De asemenea, fotbalistul egiptean nu a înscris în Liga Campionilor în perioada petrecută la Chelsea.

E celebru pentru actele de caritate pe care le-a făcut în perioada pandemiei de coronavirus. Nu a stat deloc deoparte, fiind un erou în Egipt. Potrivit , a donat tone de mâncare pentru locuitorii din orașul său natal, Nagrig.

A oferit suma de 30.000 de lire sterline pentru construirea unei stații de ambulanță, care a deservit persoanelor din zonă afectate sever de pandemia de coronavirus. De asemenea, a plătit pentru reconstrucția unui spital de oncologie avariat de bombe.

În 2017, Mohamed Salah a donat 27.000 de lire sterline pentru a ajuta Asociația Jucătorilor Veterani Egipteni, care oferă sprijin foștilor fotbaliști care luptă să se descurce. Un alt act de generozitate s-a petrecut într-o benzinărie, unde se afla pentru a face plinul mașinii.

Sursa menționată anterior, mai arată faptul că atacantul a plătit pentru combustibilul tuturor celor care se aflau atunci în benzinăria Sainsbury’s. Sportivul încasează în jur de 1,6 milioane de euro pe lună de la clubul care i-a prelungit contractul până în 2027.

Mesajul fotbalistului când a prelungit cu Liverpool

Mohamed Salah a venit de la Roma în 2017, însă a stabilit peste 20 de recorduri în fotbalul mondial. Atacantul egiptean a mărturisit că este încântat de oportunitatea pe care a primit-o de la Liverpool, fiind decis să petreacă un deceniu în tricoul echipei.

„Bineînțeles că sunt foarte entuziasmat. Avem o echipă grozavă acum, am avut și înainte. Dar am semnat pentru că simt că avem șansa de a câștiga alte trofee și de a mă bucura de fotbal.

Este grozav, aici am avut cei mai buni ani ai mei. Am jucat aici 8 ani, să sperăm că ajung la 10. Mă bucur de viața mea aici, mă bucur de fotbal. Aici am avut cei mai buni ani ai carierei. Vreau să le spun fanilor că sunt foarte, foarte fericit să fiu aici.

Am semnat pentru că sunt convins că putem câștiga multe trofee mari împreună. Continuați să ne sprijiniți și vom da tot ce putem, iar pe viitor să sperăm că vom câștiga mai multe trofee împreună”, a spus Mohamed Salah, pe Instagram.