El este Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță care salvează vieți chiar și în afara urgențelor. Cazul care l-a marcat profund: „Mi-a spus că se simte din nou om”

Rareș, un tânăr asistent de pe ambulanță, salvează vieți chiar și în afara programului de lucru, fără să fie plătit sau să aștepte ceva în schimb. Ce campanie virală face pe TikTok?
Dan Suta
03.11.2025 | 21:00
El este Rares un tanar asistent de pe ambulanta care salveaza vieti chiar si in afara urgentelor Cazul care la marcat profund Mia spus ca se simte din nou om
SPECIAL FANATIK
Rareș, tânăr asistent medical din Sibiu. Foto-montaj: FANATIK
Rareș Gavriloaia este un tânăr care nu-și ia pauză niciodată atunci când vine vorba de ajutat oameni. O face în mod oficial, în cadrul instituției unde lucrează, dar și o dată pe săptămână, benevol, aducând zâmbete în viețile amărâților și alinare sufletească.

Rareș, un tânăr asistent din Sibiu, ajută și alină bolnavii chiar și în timpul liber. Campania devenită virală pe TikTok

Dincolo de tratamente medicamentoase și consultații, oamenii cu probleme medicale au nevoie și de apropiere umană, de o vorbă bună spusă la momentul potrivit, care să le redea speranța că le va fi mai bine. De asta se ocupă în timpul său liber Rareș, un tânăr devenit viral pe TikTok, unde dincolo de campania de care se ocupă atunci când nu e chemat la urgențe, pe ambulanță, oferă sfaturi esențiale, medicale, pentru toți cei care vor să știe cum se acordă primul ajutor.

Campania „O zi pentru oameni” este o inițiativă personală pe care a început-o din dorința sinceră de a fi aproape de cei care au nevoie de ajutor și de un strop de omenie. „Sunt asistent medical la Serviciul de Ambulanță din Sibiu, iar zilnic, prin natura meseriei mele, întâlnesc oameni aflați în momente grele. De aici a pornit și ideea acestei campanii, să folosesc o parte din timpul meu liber pentru a face bine, pentru a oferi atât sprijin medical, dar și emoțional, celor care nu își permit sau care sunt singuri”, a povestit Rareș Gavriloaia, vizibil emoționat, pentru FANATIK.

Astfel, în fiecare săptămână Rareș dedică o zi pentru oamenii pe care nu-i caută nimeni și care au nevoie de ajutor. Merge în comunitate, caută cazuri sociale, persoane vulnerabile sau izolate și încearcă să le ofere atenția și grija care le lipsește. „Este o zi în care nu mă gândesc la program sau la oboseală, e ziua în care mă dedic complet celor care au nevoie de un semn că nu sunt uitați”, ne mărturisește Rareș.

„Am înțeles că uneori nu medicamentele sau tratamentele sunt cele mai importante”

Întrebat, la rece, dacă există vreun caz care i-a rămas întipărit în minte din toate vizitele pe care le-a făcut la oamenii singuri și bolnavi, asistentul medical ne-a spus că o persoană vârstnică l-a făcut să vadă lucrurile cu alți ochi, emoționându-l până la lacrimi.

„Un caz care m-a marcat profund a fost cel al unei persoane vârstnice care trăia singură. Când i-am trecut pragul, am înțeles că uneori nu medicamentele sau tratamentele sunt cele mai importante, ci simplul fapt de a sta de vorbă cu cineva, de a asculta și a oferi un zâmbet. Mi-a spus că se simte din nou om când cineva îi bate la ușă doar ca să o întrebe cum se simte. Momentele acestea îți reamintesc cât de mare putere are empatia și cât de mult poate schimba o clipă de atenție sinceră viața cuiva”, completează Rareș.

Fenomenul bătrânilor tot mai singuri din România

Gavriloaia își dorește ca acest gest, făcut pe cont propriu, să fie replicat. În viitor, Rareș își dorește să construiască o adevărată rețea a binelui, în care voluntari cu suflet mare să dăruiască măcar o zi din lună pentru a-i ajuta pe ceilalți. Rareș nu se plânge deloc de faptul că, în loc să se odihnească în timpul liber, el continuă să fie pe teren, la oamenii nevoiași.

Munca pe ambulanță e destul de solicitantă, imprevizibilă, plină de provocări zilnice, iar după mai multe urgențe care te pot slei de energie principalul gând este odihna. Nu și pentru el. În ziua specială dedicată semenilor săi, Rareș oferă și asistență medicală gratuită, mai ales celor care nu pot avea acces la ajutor.

În România, tot mai mulți bătrâni trăiesc singuri, fenomen care a devenit o adevărată dramă socială în ultimii ani. De ceva timp, au început să apară tot felul de proiecte individuale ori ale unor ONG-uri prin care pot fi inclusiv adoptați bătrâni fără ajutorare, mulți dintre ei uitați de copiii și nepoții plecați la muncă în străinătate. 

