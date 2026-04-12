El este românul a cărui avere putea să năucească Europa. Țiriac, frații Pavăl de la Dedeman și Dineș nici nu se apropiau de banii lui

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir (79 de ani) are multe cunoștințe din diverse domenii în România. Fostul șef LPF a spus, în direct, numele afaceristului care putea domina topul celor mai bogați români în prezent. Ce a spus despre Ioan Niculae (71 de ani), fostul patron de la Astra Giurgiu și ce avere crede că ar fi avut acesta în 2026, peste nume precum Ion Țiriac sau frații Pavăl.

Cum putea sa ajungă Ioan Niculae cel mai tare afacerist din România

Ioan Niculae a fost unul dintre cei mai puternici patroni din fotbalul românesc de după anii 2000. Fostul finanțator al clubului Astra Giurgiu, cu care a câștigat campionatul, Cupa și SuperCupa, de două ori, și cu care a ajuns cel mai departe în cupele europene în șaisprezecimile Europa League, sezonul 2016 – 2017, putea fi acum cel mai tare afacerist Român. , a spus că el putea avea în prezent o avere colosală, la concurență cu nume grele din Europa.

ADVERTISEMENT

„Nu îl văitați pe Ioan Niculae… E foarte deștept! Și acum, dacă îi dă drumul la combinate să facă azotat de amoniu și uree, să dea la toată Europa, pentru că nu mai au de unde să ia… Stătea acum pe 20 de miliarde, așa este… A fost cel mai bogat om din România. Eu zic că acum era în primii 50 ai Europei acum, să ai 4 combinate chimice, cele mai mari.

Dacă taie inoxul de la combinatele pe care le are, are inox de cel puțin 2 miliarde. Inoxul este căutat peste tot. Ioan Niculae e tare de tot. Vârsta nu iartă pe nimeni, a făcut și el 70 de ani, e greu când treci de vârsta asta. Dacă era lăsat să vândă îngrășământ la toată Europa avea în jur de 20 de miliarde avere…”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Ce avere avea Ioan Niculae

Ioan Niculae a trăit vremuri mult mai bune. El a fost la un moment dat cel mai bogat român, cu o avere estimată în 2012 la aproximativ 1,2 miliarde de euro. cu executare și a ieșit din pușcărie în mai 2022. La momentul condamnării, Ioan Niculae era clasat pe locul 16 de către publicația Capital, cu o avere de 300-400.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în perioada în care a avut probleme cu legea și a fost închis, averea afaceristului s-a diminuat.

ADVERTISEMENT

Cum a făcut Ioan Niculae averea, de fapt

Domeniul care i-au adus cei mai mulți bani fostului patron de club din fotbalul românesc a fost agricultura. El a intrat în afaceri imediat după anul 1990 în domeniul agricol, iar apoi a înfiinţat o firmă al cărei profil era comerțul de produse petroliere și chimice. În anul 2009, Niculae a deschis prima fabrică de bioetanol din România.

Ce probleme cu legea a avut Ioan Niculae

În 2015 a fost pentru prima dată când afaceristul român a intrat în închisoare, într-un dosar care viza o finanţare ilegală a campaniei PSD din 2009. Ultima condamnare, cea de la începutul anului 2021, a venit după ce a fost acuzat de cumpărare de influenţă, instigare la evaziune fiscală şi instigare la spălare de bani. Potrivit acuzațiilor din dosar, firma InterAgro, controlată de omul de afaceri, ar fi încheiat contracte fictive cu o altă societate, pentru a reduce masiv contribuțiile datorate bugetului de stat (prejudiciu total de peste 11 milioane de lei).

ADVERTISEMENT

Top 5 cei mai bogați români în 2026

Ion Țiriac avea în 2025 o avere estimată la nu mai puțin de 2,1 miliarde de dolari. Anul 2026 a venit cu schimbări în topul celor mai bogați afaceriști români. Deși averea fostului tenismen român a crescut la 2,3 miliarde de dolari, noile cifre îl clasează pe miliardar pe locul 2. Iată cum arată topul celor mai bogați români:

Ion Stoica și Matei Zaharia – cofondatorii companiei Databricks (3,9 miliarde de dolari) Ion Țiriac (2,3 miliarde de dolari) Dragoș Pavăl – Dedeman (2,2 miliarde de dolari) Daniel Dineș – fondatorul UiPath (1,8 miliarde de dolari) Adrian Pavăl – Dedeman (1,5 miliarde de dolari)