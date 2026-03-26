El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat, de fapt

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, actualul selecționer al naționalei României, a antrenat, de-a lungul carierei sale, și reprezentative Turciei, rivala „tricolorilor” din barajul de joi, 26 martie, pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Puțini cunosc faptul că „Il Luce” nu a fost singurul român care i-a pregătit pe adversarii noștri din prezent.

Mircea Lucescu nu a fost primul român care s-a aflat pe banca Turciei

Este cunoscut faptul că, în 2017, după ce a plecat din Rusia, de la Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu, 80 de ani, a fost selecționer al naționalei Turciei. A stat pe banca „Țării Semilunei” până în februarie 2019. Omul care încearcă, în prezent, să readucă România la un turneu final de Campionat Mondial după aproape trei decenii, nu a fost primul conațional care i-a pregătit pe turci.

ADVERTISEMENT

În emisiunea ”Oldies But Goldies”, una premergătoare duelului de la Istanbul de joi, 26 martie 2026, . Când s-a ajuns la subiectul Lucescu – Turcia, jurnalistul care este și oficial al FRF, a adus în atenția publicului un eveniment pe care puțini îl cunosc. „A mai fost un selecționer român al Turciei. Pentru un singur meci. Numele său era Nicolae Petrescu. În 1971. A stat pe bancă un meci, dar câștigat, un 1-0 cu Polonia. Așadar, turcii au avut doi selecționeri români: Mircea Lucescu și acest domn, pentru un meci, Nicolae Petrescu”, dezvăluie Vochin.

Cine a fost Nicolae Petrescu, primul selecționer român al Turciei

La acea vreme, Nicolae Petrescu era un antrenor bun din România. Acesta activase la nivelul primei divizii, dar și la centre de copii și juniori. Întrebarea este: cum a ajuns acesta tocmai pe banca naționalei Turciei. . Planul lor era să crească și să se dezvolte.

ADVERTISEMENT

„La sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, dat fiind faptul că noi mereu am avut o relație extraordinar de bună cu Turcia, turcii ne-au cerut ajutor că vor să crească, noi fiind reprezentativi. Astfel, au început să ne ceară antrenori și jucători pentru echipele lor. Nicolae Petrescu a fost unul dintre noi, fiind trimis de Federația Română de Fotbal.

ADVERTISEMENT

El era la naționale de Under 21 a Turciei, se ocupa de centrul de formare. Polonia îi bătuse pe turci cu 5-0 în preliminariile de la acea vreme. Astfel, turcii au venit și l-au pus pe el. Cu el pe bancă, Turcia a învins cu 1-0 pe Polonia. În țară mai antrenase și pe CCA, pe Dinamo, apoi centre de juniori, Dinamo U21. După acest singur meci, Nicolae Petrescu a rămas în Turcia. A antrenat aici pe Altay, pe Samsunspor”, spune jurnalistul.

ADVERTISEMENT