El este românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat, de fapt

Cine este românul care a fost pe banca naționalei Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de o jumătate de secol.
Adrian Baciu
26.03.2026 | 17:45
Nicolae Petrescu, românul care a antrenat naționala Turciei înaintea lui Mircea Lucescu. Sursa foto: colaj Fanatik
Mircea Lucescu, actualul selecționer al naționalei României, a antrenat, de-a lungul carierei sale, și reprezentative Turciei, rivala „tricolorilor” din barajul de joi, 26 martie, pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Puțini cunosc faptul că „Il Luce” nu a fost singurul român care i-a pregătit pe adversarii noștri din prezent.

Mircea Lucescu nu a fost primul român care s-a aflat pe banca Turciei

Este cunoscut faptul că, în 2017, după ce a plecat din Rusia, de la Zenit Sankt Petersburg, Mircea Lucescu, 80 de ani, a fost selecționer al naționalei Turciei. A stat pe banca „Țării Semilunei” până în februarie 2019. Omul care încearcă, în prezent, să readucă România la un turneu final de Campionat Mondial după aproape trei decenii, nu a fost primul conațional care i-a pregătit pe turci.

În emisiunea ”Oldies But Goldies”, una premergătoare duelului de la Istanbul de joi, 26 martie 2026, Horia Ivanovici și invitatul său permanent, Andrei Vochin, au vorbit și despre ”incursiunile” românilor în fotbalul turc. Când s-a ajuns la subiectul Lucescu – Turcia, jurnalistul care este și oficial al FRF, a adus în atenția publicului un eveniment pe care puțini îl cunosc. „A mai fost un selecționer român al Turciei. Pentru un singur meci. Numele său era Nicolae Petrescu. În 1971. A stat pe bancă un meci, dar câștigat, un 1-0 cu Polonia. Așadar, turcii au avut doi selecționeri români: Mircea Lucescu și acest domn, pentru un meci, Nicolae Petrescu”, dezvăluie Vochin.

Cine a fost Nicolae Petrescu, primul selecționer român al Turciei

La acea vreme, Nicolae Petrescu era un antrenor bun din România. Acesta activase la nivelul primei divizii, dar și la centre de copii și juniori. Întrebarea este: cum a ajuns acesta tocmai pe banca naționalei Turciei. Andrei Vochin explică faptul că turcii ne-au cerut atunci ajutorul. Planul lor era să crească și să se dezvolte.

„La sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, dat fiind faptul că noi mereu am avut o relație extraordinar de bună cu Turcia, turcii ne-au cerut ajutor că vor să crească, noi fiind reprezentativi. Astfel, au început să ne ceară antrenori și jucători pentru echipele lor. Nicolae Petrescu a fost unul dintre noi, fiind trimis de Federația Română de Fotbal.

El era la naționale de Under 21 a Turciei, se ocupa de centrul de formare. Polonia îi bătuse pe turci cu 5-0 în preliminariile de la acea vreme. Astfel, turcii au venit și l-au pus pe el. Cu el pe bancă, Turcia a învins cu 1-0 pe Polonia. În țară mai antrenase și pe CCA, pe Dinamo, apoi centre de juniori, Dinamo U21. După acest singur meci, Nicolae Petrescu a rămas în Turcia. A antrenat aici pe Altay, pe Samsunspor”, spune jurnalistul.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
