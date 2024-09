El este românul care a câștigat 2,38 milioane de euro la loto. Ce regulă simplă a aplicat

Un român a câștigat 2, 38 milioane de euro la loto, iar marți, 24 septembrie 2024, și-a ridicat premiul. Asta după ce a aflat că a completat pe biletul achiziționat toate numerele corecte, în ziua de 15 septembrie, când a avut loc o extragere.

Cine este românul care a câștigat la loto 2, 38 milioane de euro

Norocosul este un pesionar din Giurgiu. El joacă la loto de jumătate de veac și nu i-a venit să creadă când a aflat că în sfârșit a meritat să cumpere un bilet. L-a achiziționat de la o agenție din zona menționată și a completat două variante simple la Joker.

”În cursul zilei de astăzi, 24 septembrie, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române câştigătorul premiului de categoria I, în valoare de 11.845.622,10 lei (2,38 milioane de euro), obţinut la tragerea Joker din data de 15.09.2024”, a anunțat Loteria Română

Pensionarul nu a plătit decât 24, 50 lei pe biletele de la loterie. . Nu a dorit să-și facă publică identitatea, însă a făcut o scurtă declarație. Jocul lui preferat este Joker și le-a transmis celor care încă își încearcă norocul să nu renunțe.

”Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!”, este mesajul transmis de bărbatul din Giurgiu celor care joacă la loto și care speră să se îmbogățească.

Cum a bifat bărbatul numerele câștigătoare

Mulți sunt curioși despre tehnica lui de câștig. Bărbatul a mai spus că numerele bifate nu au o semnificație personală, că nu joacă întotdeauna aceleași numere și că a aflat că este victorios chiar în ziua extragerilor, verificându-și biletul.

De asemenea, chiar dacă a devenit câștigător, asta nu-l împiedică să fie și jucător în continuare. Drept urmare, tot își va cumpăra bilete și își va reîncerca norocul. Nu este exclus să fie din nou în fața celorlalți români care visează să ridice marele premiu.

Următoarele vor avea loc pe data de 26 septembrie 2024 și pe data de 29 septembrie 2024. Dacă știți că ați cumpărat bilet, nu ezitați să aflați rezultatele, căci puteți fi norocosul zilei.

Aveți mare grijă cu momentul când aflați că ați câștigat. Trebuie să mergeți să ridicați premiul chiar de la sediul loteriei de unde ați cumpărat biletul, iar asta doar în termen de 90 de zile, adică pe parcursul a trei luni. În caz contrar, nu beneficiați de nimic.