El este românul care a înființat de la zero o adevărată pădure. A plantat pe zeci de hectare

Un român din Arad a reușit să planteze o pădure. Milan Kelo, fermier din Nădlac și președinte al Cooperativei Agricole Fermierul Nădlăcan, a înființat pe terenurile exploatației sale primele 38 de hectare de pădure, din 62 câte și-a propus.

Fermierul din Arad care a plantat de la zero o pădure

Milan Kelo a accesat fonduri europene nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a crea O parte din suprafața fermei lui de 400 de hectare se va aloca împăduririi.

”Avem deja o suprafață de 38 hectare care este împădurită cu stejar, frasin și măceș. Este o suprafață care a fost finanțată prin PNRR pentru împăduriri în ferma noastră. Cele 38 de hectare sunt împărțite pe 9 parcele și deja avem plantați 256.000 de mii de puieți.

Am început plantarea anul trecut în toamnă și am finalizat-o în acest an, în primăvară”, a declarat fermierul Milan Kelo în emisiunea Agrostrategia, de pe TVR1, despre inițiativa sa foarte ingenioasă, potrivit

Terenul a fost bine analizat pentru împădurire

a fost analizat atent înainte de a începe procesul. Milan Kelo spune că solul este de cea mai bună calitate, un cernoziom care este apreciat la nivel național pentru fertilitatea sa. De altfel, în urmă cu doi ani, Milan Kelo a analizat ”la rece” întreaga suprafața și a realizat încă de pe atunci că îi va fi utilă.

Totodată, prin împădurire Milan Kelo speră să atragă precipitații în zonă și să sprijine și restul fermierilor din zonă. De asemenea, prin ceea ce a pus el în aplicare își dorește și ca să asigure o situație financiară stabilă fermei pe care o deține.

”Este o zonă unde nu avem posibilități de irigat din cauză că nu avem sursă de apă – singura posibilitate ar fi forajele, care în acest moment, după actuala legislație, este foarte greu să le autorizezi – aproape imposibil. Am luat această hotărâre pentru a atrage în primul rând precipitațiile în zonă, fiind o zonă care nu este împădurită, nu există nici măcar acele fâșii, acele perdele forestiere în zonă (…).

Decizia s-a bazat destul de mult și pe finanțarea disponibilă prin PNRR. Încandrându-mă în aceste plafoane maxime, fiind cu alte zeci de proiecte deja implementate, mi-am dat seama că pot să fac acest lucru – pot să ajut și alți fermieri din zonă, dar și în primul și în primul rând pot să consolidez situația financiară a fermei”, a explicat Milan Kelo despre cum a pus bazele pădurii de la zero.

Pentru plantarea puieților, materialul săditor a fost în mare parte importat, iar forța de muncă este reprezentată de oameni din zonă. Bugetul a fost unul limitat, totodată, și s-au achiziționat pomi în funcție de acesta, dar la fel analizați cu minuțiozitate pentru a se asigura că se vor dezvolta suficient cât să se formeze o pădure.