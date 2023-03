El este românul care a stat opt ani închis într-o ”cușcă” în China: ”Nu ştiai dacă ţi se va tăia capul”

Un român a trăit pe pielea lui cea mai dureroasă experiență din întreaga sa viață, în China. Marius Balo este numele protagonistului poveștii. Bărbatul a petrecut opt ani în închisoarea din China și spune că a stat închis într-o cușcă de doar 12 metri pătrați, alături de alte 12 persoane.

Povestea românului care a stat opt ani într-o închisoare din China

Într-un interviu acordat recent, Marius Balo a dezvăluit În cușca de 12 metri pătrați din China nu exista nicio piesă de mobilier. De asemenea, el era obligat să doarmă doar pe spate, având o lumină puternică în ochi.

Alături de alți deținuți, Marius Balo era obligat de gardieni să se uite timp de o oră la un televizor. Acolo rula doar propagandă, iar românul nu avea o altă alternativă. Și totuși cum a ajuns un român într-o închisoare din China, dar și în astfel de condiții?

După ce mama lui a murit, românul a plecat în China. Acolo a fost profesor de engleză vreme de patru ani. Ulterior, un român l-a cooptat într-o firmă de creditare non-bancară. Era nevoit să participe doar o lună sau două la ceremoniile de semnare ale contractelor de împrumut, așa că i-a convenit.

După patru ani însă, Poliția din China i-a arestat pe toți, inclusiv pe el. Ce a urmat apoi a fost greu de imaginat. Marius Balo nu înțelegea ce greșeală a făcut. Se pare însă că era vorba despre niște sume nereturnate, iar el era atunci reprezentantul firmei.

A fost interogat vreme de 24 de ore, legat de scaun și simțea că în orice moment i se poate întâmpla ceva rău. Bărbatul a ajuns la final să fie închis într-o cușcă vreme de opt ani de zile, iar oamenii legii i-au explicat și motivele.

Momente de calvar în ”cușca” de 12 metri pătrați din China

”După cele 24 de ore în care ne-au interogat în nişte scaune care arătau ca nişte scaune electrice, te legau acolo, era o tensiune, o stare incredibilă. Nu ştiai dacă ţi se va tăia capul peste câteva momente. (…) La finalul celor 24 de ore ne-am despărţit.

El a plecat în partea dreaptă şi s-a dus acasă, iar eu m-am dus în partea stângă şi am stat închis într-o cuşcă opt ani. Pentru exact acelaşi lucru. Ei mi-au spus că ştiu că nu am făcut parte din schema de fraudare, dar aveau nevoie de un străin, de un ţap ispăşitor, să spună prin ăsta făceau ei lucrurile astea”, a precizat Marius Balo, potrivit .

Cum arătau condițiile din închisoarea din China? 12 persoane locuiau în 12 metri pătrați. De asemenea, românul se învelea cu o pătură folosită de alți zeci de deținuți care mirosea. Nu a văzut lumina soarelui vreme de doi ani și trei luni, iar afară a ieșit doar când a fost dus la tribunal.

La un moment dat nici nu mai știa dacă este noapte sau zi. ”Avea 12 metri pătraţi cuşca în care am stat. Eram 12 persoane, un metru pătrat de persoană şi nu exista nicio piesă de mobilier. Am primit o păturică roz folosită de zeci de alţi deţinuţi, miroasea pestilenţial. (…) În doi ani şi trei luni nu am văzut lumina soarelui. Nu am fost scos din acea cuşcă decât în momentul când am fost dus la tribunal.”, a mai povestit bărbatul.

Marius Balo s-a întors în România

Marius Balo spune că nu a fost torturat fizic, însă a fost vorba despre o tortură psihică. Nu știa dacă va fi amenințat, ori dacă se va întâmpla ceva rău. De asemenea, atunci când era obligat să se uite la televizor nu putea să își ia privirea de acolo, pentru că era supravegheat.

Ulterior, românul și-a primit condamnarea și a fost mutat în altă parte. Condițiile au fost mult mai bune, iar acesta putea să iasă din ”cușcă”. De asemena, avea acces și la curtea exterioară. Deși a făcut cerere în 2016 pentru a fi mutat într-o închisoare din România, nu a putut să obțină acest lucru.

Astfel, Marius Balo a fost nevoit să și ispășească pedeapsa, deși nu a greșit cu nimic, după cum spune chiar el. Nu va uita cu siguranță întreaga experiență și nici faptul că . Chiar și așa, în urmă cu un an, asta a revenit în țară, după ce și-a ispășit pedeapsa.