El este românul care a vizitat 72 de țări. Ce secret are și cum a reușit să călătorească atât de mult

Românul care a vizitat 72 de țări nu a fost nevoit să cheltuie sume mari de bani. Proiectele în care a fost implicat l-au ajutat să ajungă în foarte multe locuri. Care este secretul său?

El este românul care a reușit să viziteze 72 de țări. Cum a reușit acest lucru

Bogdan Veselovski are doar 34 de ani, dar a reușit să călătorească foarte mult până acum, ajungând în 72 de țări. Deși mulți ar fi tentați să creadă că bărbatul a scos sume mari de bani pentru , nu este deloc așa, ci chiar din contră.

Născut în București, Bogdan a copilărit în județul Argeș. După ce a terminat liceul, a urmat studiile la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine la Universitatea din București. Timp de mai mulți ani, acesta a avut șansa de a lucra pe post de consultant educațional.

Datorită jobului, acesta a avut șansa de a se implica în proiecte de voluntariat în toată lumea. Ca profesor, a vizitat Malawi, Ecuador sau Rusia. În calitate de ghid turistic, a vizitat Iordania și Chile.

În plus, Bogdan consideră că are “gena călătorului”, mai ales că mama sa este ghid turistic. Încă de când a început facultatea, nu a petrecut nicio vacanță de vară în București, ci a călătorit prin țară.

“Recent, am citit un articol despre cum au descoperit cercetătorii gena DRD4-7R, supranumită și ‘gena călătorului’. Eu, cu siguranță, o am în cantități exagerate, probabil moștenită din familie, căci mama e ghid turistic, o mătușă, de asemenea, pe deasupra și arheolog, însă probabil s-a declanșat în facultate când am început să cutreier și să descopăr țara.

De când m-am mutat în București ca student, n-am petrecut nicio vară în Capitală. Am străbătut toate județele ba cu trenul, ba cu autostopul, ba la mare, ba la munte!”, a povestit Bogdan, potrivit .

Cum reușește Bogdan să cheltuie sume mici de bani pe călătorii

În unele țări din afara Europei, în special în locuri mai puțin dezvoltate, Bogdan pe zi. Nici pe cazare sau transport nu a plătit, deoarece face autostopul sau merge pe jos.

Noaptea folosește cortul sau este găzduit de oamenii pe care îi găsește pe diverse aplicații. Mai mult, datorită proiectelor de voluntariat în care se implică, Bogdan nu este nevoit să-și facă griji în privința cazării.

“Ce-i drept, în mod special în afara Europei, se întâmplă destul de des ca nici acei 5 dolari să nu-i cheltuiesc, deoarece în locurile mai puțin dezvoltate, mai puțin turistice, ospitalitatea e la mare preț și ești pur și simplu invitat în casa localnicilor la masă sau chiar ți se oferă un loc de dormit.

Cât despre transport și cazare, nu cheltui niciun bănuț deoarece merg cu autostopul sau pe jos, folosesc cortul sau aplicații precum CouchSurfing unde sunt găzduit gratuit de oameni minunați. De asemenea, deseori mă implic în proiecte de voluntariat, unde casa și masa sunt asigurate”, a mai spus Bogdan Veselovski.

Datorită faptului că a călătorit foarte mult, Bogdan a reușit să capete mai multă încredere în sine și să scape de anumite temeri. Nevoia sa de cunoaștere este mult mai mare acum și are de gând să călătorească în continuare. Printre țările în care a călătorit se numără și Ungaria, Franța, Maroc, Brazilia sau Columbia.