El este românul care i-a uimit pe fanii lui Jordan: e titular lângă Lewandowski într-un meci oficial. „History made for the kid”. Video

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Fanii sportului din Chicago sunt obișnuiți cu poveștile spectaculoase și cu sportivii care ajung să scrie istorie în „Orașul Vânturilor”. Iar dacă suporterii lui Michael Jordan au trăit, în anii de glorie ai lui Chicago Bulls, magia unui campion care a transformat echipa într-un fenomen mondial, acum au un nou motiv de entuziasm. Românul Robert Turdean (16 ani) face senzație la Chicago Fire, iar debutul său în echipa mare i-a luat fața lui Robert Lewandowski (37 de ani).

Un român este cel mai tânăr fotbalist din istoria clubului Chicago Fire

Robert Tudean a scris istorie în meciul din Leagues Cup, pe care Chicago Fire l-a câștigat cu 3-1 în fața mexicanilor de la Santos Laguna. Mijlocașul român și-a făcut debutul la vârsta de numai 16 ani și 207 zile. și a devenit cel mai tânăr fotbalist din istoria lui Chicago Fire, club înființat pe 8 octombrie 1997.

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History for the kid 👏 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire)

Turdean a jucat pe teren în prima repriză și a fost schimbat la pauză cu Oregel, atunci când Santos Laguna conduce cu 1-0, grație golului înscris de Bullaude (20). Americanii au întors rezultatul după pauză și s-au impus cu 3-1 prin golurile lui Zinckernagel (72), Lod (90) și Lewandowski (90+4). Astfel, Chicago Fire are două victorii din tot atâtea meciuri în actualul sezon, după ce runda trecută a învins-o cu 2-0 pe Necaxa.

Robert Turdean has made history — TheFootballZone (@football_t69515)

Cine este Robert Turdean, noua senzație din MLS

Născut pe 14 ianuarie 2010, la Niles, Illinois, Robert Turdean l-a impresionat pe antrenorul Gregg Berhalter prin evoluțiile pe care le-a avut la echipa U15 a Statelor Unite ale Americii pentru care a bifat 12 selecții.

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„Am urmărit evoluția lui Robert. Este un jucător extrem de promițător și vrem să încercăm să-l includem în lot pentru unul dintre aceste meciuri”, a declarat Berhalter în săptămâna premergătoare meciului cu Santos Laguna. „Se antrenează de ceva vreme cu prima echipă și a avut prestații bune la echipa a doua. Are calitate și vrem să vedem cum reușește să-și mențină această calitate la un nivel superior”, a mai spus tehnicianul american.

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Ce salariu are Robert Turdean la Chicago Fire

Robert Lewandowski este de departe superstarul numărul 1 de la Chicago Fire, dar, cel puțin pentru câteva zile, Robert Turdean i-a luat fața atacantului polonez. Dacă , are un salariu anual de 17.000.000 de dolari, fiind al doilea cel mai bine plătit fotbalist din MLS, după Messi, Turdean e plătit cu doar 157.927 de dolari pe an. Salariul mijlocașului român ar putea însă crește dacă va deveni om de bază la echipa de seniori a lui Chicago Fire.

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Turdean looks like a mascot standing next to Lewandowski — Colin (@ufcolin)

Americanii sunt convinși că Turdean va juca pentru Statele Unite

FRF îl monitorizează atent pe Robert Turdean, dar România l-ar putea pierde pe tânărul mijlocaș în defavoarea Statelor Unite. Americani sunt convinși că Turdean va fi un viitor star în prima reprezentativă a Americii, mai ales că a impresionat deja la naționalele de juniori. El face acum parte din lotul U17 al reprezentativei SUA, pentru care a bifat două selecții.

În 2025, la vârsta de 15 ani şi 8 zile, Turdean a devenit al doilea cel mai tânăr jucător din istoria MLS care semnează un contract profesionist, după Gabriel ‘Gaga’ Slonina, actualul portar al formaţiei Chelsea (14 ani şi 297 de zile). Robert Turdean poate juca atât mijlocaș central, număr 8, cât și număr 10, în spatele atacantului.

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