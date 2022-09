El este românul căruia un sejur în Grecia i-a schimbat complet destinul: ”Am simțit o energie foarte faină, ca și cum în altă viață am trăit aici”

Grecia reprezintă un adevărat paradis pentru mulți români care aleg să-și petreacă acolo vacanța. Sezonul estival oferă tuturor celor care vor să meargă în Grecia variantele perfecte pentru petrecerea timpului liber.

Românul a cărui viață a fost schimbată complet de o vacanță în Grecia

Desigur, ai la dispoziție o mulțime de , dar uneori vrei să mergi și peste hotare, mai ales în Grecia. Sunt nenumărate insulele minunate pe care poți merge pentru a petrece o săptămână sau mai mult departe de agitația cotidiană. Mulți rămân cu amintiri frumoase după o astfel de escapadă, însă pentru unii, Grecia are o influență chiar mai mare de atât.

Sunt români pentru care a devenit chiar o a doua casă. Unul dintre aceștia este Nino Florin, care a dat România pe frumusețile elene. S-a întâmplat după ce a petrecut un sejur de doar p săptămână în insula Skiathos.

A fost atât de impresionat de energia pe care a simțit-o imediat ce a pășit pe această insulă, că a simțit nevoia să revină și în anul următor. Iar de atunci, viața lui Nino Florin s-a schimbat complet.

”În septembrie 2015 am ajuns pentru prima dată aici în Skiathos într-o vacanță. Nu știam nimic despre Skiathos în momentul acela, nici unde e, nici cum arată, nimic. […] În momentul în care am pus piciorul în portul vechi m-am încărcat instant cu energie, nu mai eram obosit și am simțit o energie foarte faină, ca și cum în altă viață am trăit aici”, a declarat vloggerul într-un interviu pentru .

Imediat ce vacanța s-a încheiat și bărbatul a revenit în România, a luat o decizie radicală. Fost om de televiziune și de radio, Nino Florin a hotărât că trebuie să își dea demisia și să călătorească. Ceea ce a și făcut: ”În momentul în care m-am întors în România am decis să-mi dau demisia și să mă apuc să călătoresc. Am simțit nevoia să călătoresc. De atunci tot călătoresc.”

A mers o săptămână, apoi o lună, apoi s-a mutat cu totul în Grecia

S-a întors și în 2016 pe aceeași insulă, doar că de data aceasta a petrecut nu mai puțin de o lună în Skiathos. N-a durat mult până ce s-a mutat aici, fermecat de frumusețea insulei. Acesta explică și care ar fi fost alternativa, scenariul în care continua la fostul său loc de muncă:

”Nu mi-a fost greu să-mi schimb viața. Chiar mi-a fost foarte ușor si mă bucur că am făcut lucrul acesta. Dacă nu făceam acel pas, rămâneam acolo, 20 de ore din 24 munceam și nu înțelegeam nimic din viața mea. Simt că trăiesc cu adevărat de când am făcut pasul acesta și de când m-am mutat aici”, arată Nino Florin. Acesta subliniază, astfel, că decizia de schimbare a cursului vieții n-a fost delco una dificilă.

Insula Skiathos este destul de mică, având doar 48,7 kilometri pătrați. În comparație, Bucureștiul are 240 de kilometri pătrați. Totuși, deși având această dimensiune redusă, insula oferă turiștilor acces la nu mai puțin de 69 de plaje. În plus, ”are mare, are munte, te muți de la o plajă la alta, se schimbă peisajul, se schimbă tot, are o energie aparte. E ceva unic”, mai spune Nino Florin.

Vloggerul spune că petrece aproximativ jumătate de an în Grecia acum, între lunile mai și octombrie. Afirmă chiar că viața cotidiană din Skiathos este chiar mai ieftină decât la București, iar produsele pe care le cumpără sunt mai calitative. În privința celeilalte jumătăți de an, românul se delectează cu excursii în alte destinații mai mult sau mai puțin exotice: ”În extra sezon călătoresc destul de mult. Anul trecut, din octombrie, de când am plecat din Skiathos și până m-am întors nu cred că am stat o lună în București, am fost plecat continuu. De foarte multe ori în Egipt, Iordania, Abu Dhabi, Quatar, Oman, Grecia, Italia, Spania, Dominicană, Zanzibar, Sri Lanka și lista poate continua. Călătoresc foarte mult în extrasezon.”

Acesta arată însă că niciun alt loc nu îi oferă atât de multă bucurie precum Grecia. ”Din cele aproape 59 de țări pe care le-am vizitat, Grecia e pe locul întâi și nu am găsit încă un loc care să detroneze Skiathos”, concluzionează Nino Florin.