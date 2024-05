El este românul cu cele mai mari șanse la Premiul Nobel. Este unul dintre cei mai titrați oameni de știință

Cine este românul care are șanse importante de a câștiga Premiul Nobel în viitor. În urmă cu patru zile, pe 6 mai 2024, acesta a fost ales membru al Academiei de Științe a SUA.

Albert-Laszlo Barabasi este românul cu cele mai mari șanse la Premiul Nobel. Este unul dintre cei mai titrați oameni de știință

De-a lungul istoriei, cinci români . E vorba de George Emil Palade pentru Medicină, Ioan Moraru – pentru Pace, Elie Wiesel – pentru Pace, Herta Muller – pentru Literatură, Ştefan W. Hell – pentru Chimie. De notat că, dintre cei cinci, doar Ioan Moraru se afla în România atunci când a obținut această distincţie. Ceilalţi au ales să emigreze.

ADVERTISEMENT

Acum, un alt român, aflat tot peste hotare, are șanse mari la Nobel, notează . E vorba de Albert-Laszlo Barabasi, unul dintre cei mai titrați oameni de știință. La bază fizician, specializat în teoria haosului, și-a început studiile universitare la Institutul de la Măgurele

Albert-Laszlo Barabasi este absolvent al Facultății de Fizică a Universității din București. S-a născut la Cârța, în județul Harghita. S-a remarcat în ultimii ani prin realizări științifice remarcabile în domeniul rețelelor fără scară. Acestea îi pot aduce o recunoaștere internațională foarte importantă în viitorul foarte apropiat.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat în , în 2017, Barabasi își prezenta evoluția în carieră. ”M-am născut în Cârța, județul Harghita, am crescut în Bălan, iar apoi în Miercurea Ciuc.

M-am mutat în București, unde am studiat fizică la Institutul de la Măgurele. Am făcut trei ani de facultate aici, în România, apoi, în vara anului 1989, eu cu tatăl meu, care era politician și directorul unui institut, am fost practic dați afară din țară.

ADVERTISEMENT

Atunci am ajuns la Budapesta, unde mi-am terminat studiile. Am mai stat doi ani la Budapesta, apoi am emigrat în Statele Unite, unde mi-am făcut doctoratul în fizică în Boston, după care am stat un an la IBM”.

, dar și al Academiei Maghiare de Științe, Albert-Laszlo Barabasi spunea că mai ajunge de câteva ori și prin România, în special în Transilvania, în Harghita.

ADVERTISEMENT

Albert-Laszlo Barabasi a câștigat de-a lungul anilor mai multe premii pentru cercetările sale:

2005: premiul Federation of European Biochemical Societies (FEBS) pentry biologia sistematică;

2006: medalia din partea Societății John con Neumann pentru realizări semnificative în științe tehnologice și infomatice;

2008 a fost premiat cu C&C Japonia și premiul Cozzarelli din partea Academiei Naționale a Științelor, SUA;

2011 a primit Premiul Lagrange din partea Crt Foundation și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Madrid