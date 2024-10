El este românul declarat Tezaur Uman Viu. Produce un aliment la care străinii doar visează

Mihai Grama este numele românului care face senzaţie cu producţia sa. Bărbatul este apicultor şi întreaga sa viaţă a fost pasionat de albine. Şi-a dus pasiunea la un alt nivel și a devenit unicul vânător de albine sălbatice din țară. Albinele sălbatice produc cel mai rar sortiment de miere din lume. Aceasta se numește mierea de iarbă neagră.

Cine este românul declarat Tezaur Uman Viu

Mihai Grama este unicul vânător de albine sălbatice din România. Acesta provine din satul Căcuciu, comuna Beica de Jos și produce cel mai rar sortiment de miere din lume. Bărbatul a fost declarat de către , Tezaur Uman Viu la categoria apicultură. Titlul a fost acordat la propunerea Muzeului Etnografic “Anton Badea” din Reghin.

“Cred că sunt un lider în România cu această miere. Pe lângă medalia de aur de la APIMONDIA, în 2022, în 24 decembrie, la Casa Regală, la Sala Tronului de la Bucureşti, am luat ultimul titlu de excelenţă în apicultură. Şi, nu cu mult timp în urmă, am primit şi diploma de Tezaur Uman Viu, respectiv pe albinărit, bărcuit – vânătoare de albine”, a declarat apicultorul pentru .

Mihai Grama mai spune că s-a dedicat în totalitate pasiunii sale pentru albinele carpatine care produc mierea de iarbă neagră, dar mereu a fost luat în râs. Eforturile sale au meritat pe deplin, iar asta este dovedit prin faptul că bărbatul apare în multe , în presă și în televiziune.

“La început erau mulţi care râdeau de mine, îmi spuneau că ce tot umblu prin pădure, că doar am 100 de stupi şi mă întrebau dacă mai vreau încă o sută. Pe mine mă interesează genetic să găsesc ceva ce e peste ceea ce am eu, aşa că am găsit.

De foarte multe ori, mi-am depăşit limitele (…) Apar în multe filme documentare, în presă, la posturi de televiziune, iar acum vin grupuri de turişti străini şi sunt fascinaţi că eu fac ceva inedit. Deci nu trebuie să ne pierdem identitatea”, a mai spus acesta.

Mierea care are o cerere crescută în toată lumea

Mierea de iarbă neagră produsă de Mihai Grama face senzație în toată lumea, susţine apicultorul. Datorită proprietăților ei și a faptului că este un sortiment atât de rar, străinii au crescut cererea pentru acest produs. “Am oameni care îmi cer produse din toate colţurile lumii, nu a ţării sau a Europei, şi îmi pare rău că trebuie să-i refuz. Asta este producţia bună, e limitată întotdeauna şi nu pot satisface toate cererile.

Şi oamenii trebuie să înţeleagă. Mierea aceasta se face ca un jeleu, ca un gel, ca răcitura, iar după ce ai scos-o, ca să poţi să o filtrezi iarăşi, o pui pe sită, dar nu curge prin sită la fel ca o altă miere normală. Nu, nici vorbă! Sunt foarte multe secrete profesionale, să le spunem, care le-am furat pe parcursul multor ani de experienţă din Italia, din Spania, din Franţa”, a declarat Mihai Grama.

Beneficiile mierii de iarbă neagră

Mierea de iarbă neagră este cel mai rar sortiment de miere din lume. Aceasta are numeroase beneficii pentru organismul uman. Având un nivel ridicat de substanțe minerale, tratează anemia și afecțiunile sistemului nervos.

De asemenea, are calități diureice și antioxidante mai pregnante decât celelalte tipuri de miere. Produsul conține potasiu, magneziu, fosfor și calciu fiind astfel un energizant natural.