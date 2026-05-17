News

El este românul din spatele Darei, câștigătoarea Eurovision 2026. Cristian Tarcea i-a adus trofeul vecinei de peste Dunăre

Un român a creat victoria Darei, câștigătoarea Eurovision 2026. Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, a semnat succesul, Bulgaria devenind din 16 mai epicentrul muzicii europene
Dan Suta
17.05.2026 | 03:46
El este romanul din spatele Darei castigatoarea Eurovision 2026 Cristian Tarcea ia adus trofeul vecinei de peste Dunare
Dara are în spate un român care a ajutat-o să câștige Eurovision 2026. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Victoria surprinzătoare a Bulgariei la Eurovision Song Contest 2026 nu are doar un nume în prim-plan, pe Dara, ci și unul ascuns în culisele succesului european: românul Cristian Tarcea. Pentru publicul larg poate nu este la fel de vizibil precum artista care a ridicat trofeul, însă în industria muzicală europeană, Monoir este considerat de ani buni unul dintre cei mai eficienți hitmakeri din Estul Europei.

Cine e românul din spatele cântăreței Dara, câștigătoarea Eurovision 2026

Puțini știu că legătura dintre Dara și Cristian Tarcea nu s-a născut peste noapte, special pentru Eurovision. Colaborarea lor durează de ani întregi, iar artistul român a contribuit decisiv la construirea identității muzicale a cântăreței din Bulgaria. De la „My Time” și „Ai Ai”, până la „Darbie” sau „Call Me”, Monoir a fost omul din spatele sound-ului modern care a transformat-o pe DARA într-un nume tot mai puternic în regiune.

ADVERTISEMENT

Momentul culminant a venit însă în 2026, când Dara a ales să lucreze din nou cu echipa formată în jurul lui Cristian Tarcea și al compozitorului grec Dimitris Kontopoulos pentru proiectul Eurovision. Rezultatul? „Bangaranga”, piesa care a detonat arena de la Viena și a adus Bulgariei una dintre cele mai spectaculoase victorii din ultimii ani.

România n-a câștigat, dar un român e mândru, complet necunoscut publicului

În spatele beat-urilor explozive și al refrenului imposibil de uitat s-a aflat exact semnătura care l-a făcut celebru pe Monoir: producție radio-friendly, influențe balcanice moderne și hook-uri construite aproape matematic pentru publicul european. Nu întâmplător, numele lui Cristian Tarcea apare deja tot mai des în studiourile internaționale, inclusiv în proiecte K-pop și colaborări globale.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

Pentru România, succesul are și un gust amar. În timp ce țara noastră încă se luptă să redevină relevantă la Eurovision, un producător român a ajuns, practic, arhitectul victoriei Bulgariei. Iar asta spune poate mai multe despre industria muzicală românească decât orice analiză oficială făcută după concurs. Chiar și așa, țara noastră a ocupat un merituos loc 3 în finala dfiuzată pe 16 mai. 

ADVERTISEMENT
Se însoară la 71 de ani și are dress code
Digisport.ro
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Bulgaria, marea câștigătoare Eurovision 2026! România, pe locul 3!
Fanatik
Bulgaria, marea câștigătoare Eurovision 2026! România, pe locul 3!
Scandal monstru la Eurovision! Rusia ar putea reveni în concurs, după ce a...
Fanatik
Scandal monstru la Eurovision! Rusia ar putea reveni în concurs, după ce a fost exclusă pentru războiul din Ucraina. Directorul show-ului, declarații polemice
„12 puncte din Germania!”. Alexandra Căpitănescu i-a cucerit definitiv pe fanii Eurovision din...
Fanatik
„12 puncte din Germania!”. Alexandra Căpitănescu i-a cucerit definitiv pe fanii Eurovision din toată lumea. Ce i-au scris oamenii în public româncei
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!