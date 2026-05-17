El este românul din spatele Darei, câștigătoarea Eurovision 2026. Cristian Tarcea i-a adus trofeul vecinei de peste Dunăre

Victoria surprinzătoare a Bulgariei la Eurovision Song Contest 2026 nu are doar un nume în prim-plan, pe Dara, ci și unul ascuns în culisele succesului european: românul Cristian Tarcea. Pentru publicul larg poate nu este la fel de vizibil precum artista care a ridicat trofeul, însă în industria muzicală europeană, Monoir este considerat de ani buni unul dintre cei mai eficienți hitmakeri din Estul Europei.

Cine e românul din spatele cântăreței Dara, câștigătoarea Eurovision 2026

Puțini știu că legătura dintre Dara și Cristian Tarcea nu s-a născut peste noapte, special pentru Eurovision. Colaborarea lor durează de ani întregi, iar artistul român a contribuit decisiv la construirea identității muzicale a cântăreței din Bulgaria. De la „My Time” și „Ai Ai”, până la „Darbie” sau „Call Me”, Monoir a fost omul din spatele sound-ului modern care a transformat-o pe DARA într-un nume tot mai puternic în regiune.

Momentul culminant a venit însă în 2026, când Dara a ales să lucreze din nou cu echipa formată în jurul lui Cristian Tarcea și al compozitorului grec Dimitris Kontopoulos pentru proiectul Eurovision. Rezultatul? „Bangaranga”, piesa care a detonat arena de la Viena și a adus Bulgariei una dintre cele mai spectaculoase victorii din ultimii ani.

România n-a câștigat, dar un român e mândru, complet necunoscut publicului

În spatele beat-urilor explozive și al refrenului imposibil de uitat s-a aflat exact semnătura care l-a făcut celebru pe Monoir: producție radio-friendly, influențe balcanice moderne și hook-uri construite aproape matematic . Nu întâmplător, numele lui Cristian Tarcea apare deja tot mai des în studiourile internaționale, inclusiv în proiecte K-pop și colaborări globale.

Pentru România, succesul are și un gust amar. În timp ce țara noastră încă se luptă să redevină relevantă la Eurovision, un producător român a ajuns, practic, arhitectul victoriei Bulgariei. Iar asta spune poate mai multe despre industria muzicală românească decât orice analiză oficială făcută după concurs. Chiar și așa, țara noastră a ocupat