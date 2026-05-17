El este românul din spatele Darei, câștigătoarea Eurovision 2026. Cristian Tarcea i-a adus trofeul vecinei de peste Dunăre

Victoria surprinzătoare a Bulgariei la Eurovision Song Contest 2026 nu are doar un nume în prim-plan, pe Dara, ci și unul ascuns în culisele succesului european: românul Cristian Tarcea. Pentru publicul larg poate nu este la fel de vizibil precum artista care a ridicat trofeul, însă în industria muzicală europeană, Monoir este considerat de ani buni unul dintre cei mai eficienți hitmakeri din Estul Europei.
Puțini știu că legătura dintre Dara și Cristian Tarcea nu s-a născut peste noapte, special pentru Eurovision. Colaborarea lor durează de ani întregi, iar artistul român a contribuit decisiv la construirea identității muzicale a cântăreței din Bulgaria. De la „My Time” și „Ai Ai”, până la „Darbie” sau „Call Me”, Monoir a fost omul din spatele sound-ului modern care a transformat-o pe DARA într-un nume tot mai puternic în regiune.
Momentul culminant a venit însă în 2026, când Dara a ales să lucreze din nou cu echipa formată în jurul lui Cristian Tarcea și al compozitorului grec Dimitris Kontopoulos pentru proiectul Eurovision. Rezultatul? „Bangaranga”, piesa care a detonat arena de la Viena și a adus Bulgariei una dintre cele mai spectaculoase victorii din ultimii ani.
În spatele beat-urilor explozive și al refrenului imposibil de uitat s-a aflat exact semnătura care l-a făcut celebru pe Monoir: producție radio-friendly, influențe balcanice moderne și hook-uri construite aproape matematic pentru publicul european. Nu întâmplător, numele lui Cristian Tarcea apare deja tot mai des în studiourile internaționale, inclusiv în proiecte K-pop și colaborări globale.
Pentru România, succesul are și un gust amar. În timp ce țara noastră încă se luptă să redevină relevantă la Eurovision, un producător român a ajuns, practic, arhitectul victoriei Bulgariei. Iar asta spune poate mai multe despre industria muzicală românească decât orice analiză oficială făcută după concurs. Chiar și așa, țara noastră a ocupat un merituos loc 3 în finala dfiuzată pe 16 mai.