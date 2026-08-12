El este șeful de la FCSB care îi ia apărarea lui Florin Tănase: „Nu s-a antrenat 3 zile, a dat assist-ul la Cisotti și a dus tot meciul”. Exclusiv

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Ușor irascibil în ultima perioadă, lucru care se vede și în declarațiile sale, Florin Tănase nu mai este pe teren fotbalistul pe care se bazau cândva toți jucătorii de la FCSB. Chiar dacă valoarea sa e indiscutabilă pentru nivelul Superligii, ceva pare să lipsească din jocul lui Tănase.

Florin Tănase este apărat de Meme Stoica, după prestațiile mai puțin reușite din ultimele partide

Meme Stoica și-a apărat jucătorul și a explicat cum stau lucrurile, de fapt. „Nu aș zice că nu a făcut un meci bun. Nu s-a antrenat trei zile, a făcut două antrenamente, totuși a dus tot meciul. L-a dus, putea să dea asisst-ul la Cisotti. Trebuie să fie bine și fizic, a avut probleme și în pregătire.

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A făcut efort foarte mare deși nu s-a antrenat”, și-a apărat Meme Stoica jucătorul. „Tănase e departe de cel care făcea diferența. Dacă l-ați fi avut în vârf de formă aveați puncte în plus”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK.

Florin Tănase părea că are un mic La final de meci, Tănase anunța cinic că nu are „nicio relație” cu Marius Baciu, pentru că „are soție”.

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Există tensiuni între Marius Baciu și Florin Tănase? Ce spune fotbalistul după meciul cu Sepsi

O ironie desigur care a lăsat loc de interpretări. Acum, la finalul meciului Seps – FCSB 0-0, Florin Tănase a vrut să clarifice această situație și să dea asigurări că nu există niciun conflict între el și antrenorul principal al echipei, Marius Baciu.

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„ nu există așa ceva, am o relație de respect cu dânsul și atât. E normal să fie supărați suporterii, am jucat cu o nou-promovată, aveau alte așteptări, ne-au spus că sunt dezamăgiți de atitudinea noastră. Sperăm ca în meciurile următoare să obținem victorii și să îi facem fericiți”, a declarat Florin Tănase imediat după meci.