Sport

El este șeful de la FCSB care îi ia apărarea lui Florin Tănase: „Nu s-a antrenat 3 zile, a dat assist-ul la Cisotti și a dus tot meciul”. Exclusiv

Meme Stoica îi ia apărarea lui Florin Tănase, fotbalist care nu a convins în ultima perioadă cu prestațiile sale. Stoica spune că vedeta celor de la FCSB a avut în ultima vreme probleme fizice, încă din antrenamente.
Flaviu Popa
12.08.2026 | 11:30
El este seful de la FCSB care ii ia apararea lui Florin Tanase Nu sa antrenat 3 zile a dat assistul la Cisotti si a dus tot meciul Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii de la FCSB nu trec prin cele mai bune momente ale carierei
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Ușor irascibil în ultima perioadă, lucru care se vede și în declarațiile sale, Florin Tănase nu mai este pe teren fotbalistul pe care se bazau cândva toți jucătorii de la FCSB. Chiar dacă valoarea sa e indiscutabilă pentru nivelul Superligii, ceva pare să lipsească din jocul lui Tănase.

Florin Tănase este apărat de Meme Stoica, după prestațiile mai puțin reușite din ultimele partide

Meme Stoica și-a apărat jucătorul și a explicat cum stau lucrurile, de fapt. „Nu aș zice că nu a făcut un meci bun. Nu s-a antrenat trei zile, a făcut două antrenamente, totuși a dus tot meciul. L-a dus, putea să dea asisst-ul la Cisotti. Trebuie să fie bine și fizic, a avut probleme și în pregătire.

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A făcut efort foarte mare deși nu s-a antrenat”, și-a apărat Meme Stoica jucătorul. „Tănase e departe de cel care făcea diferența. Dacă l-ați fi avut în vârf de formă aveați puncte în plus”, a remarcat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii MM la FANATIK.

Florin Tănase părea că are un mic conflict cu antrenorul Marius Baciu după ce a fost lăsat rezervă cu Farul. La final de meci, Tănase anunța cinic că nu are „nicio relație” cu Marius Baciu, pentru că „are soție”.

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O ironie desigur care a lăsat loc de interpretări. Acum, la finalul meciului Seps – FCSB 0-0, Florin Tănase a vrut să clarifice această situație și să dea asigurări că nu există niciun conflict între el și antrenorul principal al echipei, Marius Baciu.

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După Auda s-a creat un întreg scandal, că am atacat antrenorul, nu există așa ceva, am o relație de respect cu dânsul și atât. E normal să fie supărați suporterii, am jucat cu o nou-promovată, aveau alte așteptări, ne-au spus că sunt dezamăgiți de atitudinea noastră. Sperăm ca în meciurile următoare să obținem victorii și să îi facem fericiți”, a declarat Florin Tănase imediat după meci.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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