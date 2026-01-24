El este singurul fundaș central care ar putea câștiga Balonul de Aur: „O să vă dau un titlu”

ADVERTISEMENT

Real Madrid nu a început deloc bine anul 2026. Echipa de pe Bernabéu a pierdut finala Supercupei Spaniei în fața rivalilor de la Barcelona și a fost eliminată din Cupă, însă un director sportiv important din Europa este de părere că ibericii au în lot un fotbalist care poate câștiga Balonul de Aur.

A dat Real Madrid lovitura cu transferul lui Huijsen!? Verdictul unui specialist

Nu este vorba despre Mbappé, Vinícius sau Bellingham, v , ci despre fundașul central Dean Huijsen. Tânărul stoper, adus în vara aceasta de spanioli din Premier League, de la Bournemouth, s-a adaptat rapid în La Liga și este titular meci de meci.

Dean Huijsen este văzut de specialiști drept un fotbalist de mare viitor. La doar 20 de ani, joacă titular la Real Madrid și, mai mult ca sigur, va face parte din lotul Spaniei la Campionatul Mondial de fotbal. El speră să cucerească și primele trofee din carieră în acest sezon.

Unul dintre cei mai respectați directori sportivi din Europa îl vede pe Huijsen viitorul Balon de Aur

Tiago Pinto, fostul director sportiv de la AS Roma și Benfica, este de părere că este unul uriaș și că, în viitor, poate câștiga Balonul de Aur, întrucât calitatea sa fotbalistică este una impresionantă.

„O să vă dau un titlu: pentru mine, este singurul fundaș central care poate câștiga Balonul de Aur. Asta este părerea mea despre Dean Huijsen. Dacă, într-o zi, un antrenor va decide să-l folosească la mijlocul terenului, va deveni unul dintre cei mai buni pe acel post.

Nu poți avea pretenția ca, în șase luni, să domine Real Madrid. Este un club uriaș. Are nevoie de timp pentru a învăța și pentru a-și dezvolta alte aspecte ale jocului. Joacă la fel de bine cu piciorul drept și cu stângul. Este puternic, marchează goluri și are o tehnică extraordinară. Repet, dintre toți jucătorii pe care îi cunosc, pentru mine este singurul fundaș central care poate câștiga Balonul de Aur”, a declarat Tiago Pinto, conform .