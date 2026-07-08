El este singurul jucător care s-a întors în Brazilia după eliminarea de la CM 2026. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii lui Ancelotti

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Brazilia a fost, din nou, una dintre marile dezamăgiri la Campionat Mondial. De cinci ori regina lumii, „Selecao” nu a mai câștigat trofeul de la ediția din 2002, iar Naționala lui Carlo Ancelotti a fost victima lui Haaland & Co.

Record negativ pentru Brazilia după eliminarea de la CM 2026

Astfel, în urma eliminării de la CM 2026, naționala de fotbal a Braziliei și-a egalat recordul negativ precedent de 24 de ani fără un titlu mondial. Până la ediția din 2030 va stabili o nouă bornă, deoarece seceta anterioară a fost în perioada 1970-1994. La două zile de la a oferit un amănunt interesant despre fotbaliștii „Cariocas”. La zborul înapoi în țară. spre Rio de Janeiro, în avionul echipei a fost un singur jucător, fundașul Danilo (34 de ani).

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Fundașul lui Flamengo a fost singurul din lotul de 26 de jucători care a zburat împreună cu membrii staff-ului tehnic, maseuri, medici și alte persoane angajate de federația braziliană. Ceilalți 25 de fotbaliști au părăsit cantonamentul echipei la scurt timp după meciul cu Norvegia. Majoritatea au plecat în vacanță, cu destinații diferite: Neymar în Orlando, Vinicius Junior în Ibiza și Endrick în Morristown.

Cu toate acestea, nu este nimic ciudat, deoarece Federația Braziliană de Fotbal nu a impus un zbor colectiv după ce „Selecao” a părăsit CM 2026. Forul care conduce fotbalul din Brazilia a permis fiecărui jucător să decidă dacă dorește să revină sau nu, simbolic, alături de echipă în țară.

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Nici Carlo Ancelotti nu s-a întors în Brazilia

Nici măcar Carlo Ancelotti nu s-a întors în Brazilia după eșecul cu Norvegia din optimile de finală ale CM 2026. Selecționerul italian nu a luat avionul către Rio de Janeiro și a preferat să zboare alături de soția lui, în Canada, la Vancouver. În ciuda contraperformanței de la turneul din SUA, Canada și Mexic, . „Durerea este mare, dar încrederea în ceea ce construim rămâne neschimbată. Vom continua să muncim pentru echipa noastră națională. Mereu împreună. Mereu Brazilia!”, a transmis Carlo Ancelotti contul personal de Instagram.