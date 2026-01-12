El este singurul transfer pe care FCSB îl mai face în această iarnă. MM Stoica a dat toate detaliile. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB nu renunță la campania de achiziții și pune la cale un nou transfer în acest mercato de iarnă. Mihai Stoica a oferit noi detalii despre singura mutare pe care campioana României vrea să o mai facă.

Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul pus la cale de FCSB

Perioada de transferuri în SuperLiga se întinde până pe data de 9 februarie, astfel că formațiile din campionatul României mai au la dispoziție aproape o lună pentru consolidarea loturilor.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Președintele campioanei României a oferit ultimele detalii legate de singura mutare pe care FCSB o mai pune la cale în acest

„Gigi și-a dorit jucători. Am militat foarte mult ca să rămânem cei care suntem acum. E posibil să vină un mijlocaș central, suntem în căutări. Nu avea niciun sens să luăm jucători care nu sunt peste cei pe care îi avem. Fereastra este deschisă până pe 9 februarie.

ADVERTISEMENT

Ce am găsit până acum nu era ceea ce ne doream noi. Din campionatul nostru, cu tot respectul, jucătorii pe care îi putem transfera, în opinia noastră, sunt mult sub ce avem, chiar dacă a plecat Șut.

ADVERTISEMENT

Vom aduce un număr 6. Avem unul deja, dar nu știm ce șanse avem, deocamdată. Ne-a transmis că ia în calcul să vină, dar deocamdată, trebuie să vadă dacă nu cumva acceptă o ofertă de pe alt continent pe bani foarte mulți. Ezită, dar așteptăm.

E un jucător care a jucat într-o competiție europeană și a făcut-o bine sezonul acesta și care a terminat contractul acum! Este jucător liber. Va implica banii către el și un salariu bun. Are o cotă mare”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Ce mutări a făcut FCSB în mercato de iarnă

FCSB s-a mișcat și ea în perioada de transferuri din această iarnă. Bucureștenii l-au adus pe Andre Duarte, cu care au semnat încă de la finalul anului trecut. La capitolul plecări, bucureștenii au pierdut două piese importante de la mijlocul terenului. Este vorba despre Malcom Edjouma, rămas liber de contract, și de