El este șoferul microbuzului în care a murit maseurul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a fost identificat de FANATIK. Văduva lui Constantin Covaciu recunoaște un detaliu tulburător

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FANATIK prezintă, în exclusivitate, imagini cu Nicolae Zgondoiu, șoferul microbuzului implicat în accidentul de la Câmpulung Muscel, tragedie în urma căreia și-a pierdut viața Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2. Bărbatul în vârstă de 83 de ani a murit vineri, 2 octombrie, la mai bine de două luni de la accident și a fost înmormântat pe 7 octombrie.

Nicolae Zgondoiu, șoferul microbuzului Dinamo 2, identificat în exclusivitate de FANATIK

Informația privind decesul și înmormântarea lui Nicolae Zgondoiu a fost obținută de reporterii FANATIK de la o sursă apropiată familiei sale. Între timp, FANATIK a reușit să descopere și fotografii cu șoferul microbuzului, imagini care nu au apărut până acum în materialele publicate despre accident. Identitatea bărbatului din fotografii a fost confirmată pentru FANATIK de persoane apropiate lui Nicolae Zgondoiu. Verificările făcute de FANATIK pe contul de Facebook atribuit lui Nicolae Zgondoiu scot la iveală și câteva detalii care atrag atenția.

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În lista de prieteni a bărbatului apar mai multe persoane care activează în domeniul transporturilor, inclusiv șoferi profesioniști. Printre acestea se regăsește și o femeie care poartă numele Colonescu. Coincidență sau nu, numele este același cu cel al lui Dumitru Colonescu, patronul firmei de transport de la care fusese închiriat microbuzul implicat în accidentul lui Dinamo 2.

Detaliul care a făcut-o pe văduva lui Constantin Covaciu să-l recunoască

Un alt detaliu din fotografii a atras însă atenția în mod special. În imagini, Nicolae Zgondoiu poartă o șapcă de culoare deschisă, iar obiectul a fost recunoscut imediat de Aura Covaciu, soția lui Constantin Covaciu, maseurul lui Dinamo 2 care și-a pierdut viața în accident. Văduva lui Constantin Covaciu și-a amintit că aceeași șapcă se afla printre bunurile recuperate după accident, pe care le-a ridicat ulterior de la Câmpulung, întrucât se credea că îi aparțineau lui Gogu.

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„Îi recunosc șapca. Era plină de sânge la criminalistică atunci când am ridicat bunurile de la Câmpulung. A fost oprită pentru investigații. Au crezut că este a lui Doru”, a declarat Aura Covaciu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

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Nicolae Zgondoiu a murit la mai bine de două luni după accident

Accidentul în care a fost implicată delegația lui Dinamo 2 s-a produs pe 31 iulie, în apropiere de Câmpulung Muscel. Microbuzul care transporta jucători și membri ai staffului echipei secunde a lui Dinamo a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac. În vehicul se aflau mai mulți fotbaliști foarte tineri, precum și membri ai staffului. Constantin Covaciu, maseurul echipei, și-a pierdut viața în urma impactului. Printre persoanele rănite s-a aflat și Adrian Ropotan, antrenorul lui Dinamo 2. Nicolae Zgondoiu a supraviețuit impactului, însă a rămas internat o perioadă îndelungată.

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Bărbatul în vârstă de 83 de ani a fost externat de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca pe 23 septembrie. Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al unității medicale și medic primar de medicină de urgență, a confirmat pentru FANATIK că . Prin urmare, în momentul în care a survenit decesul, Nicolae Zgondoiu nu se mai afla internat la Spitalul Floreasca. După externare, familia sa l-a dus într-o unitate de recuperare din județul Argeș. „Este externat de la noi din ziua de 23 septembrie. Era conștient și, din câte am înțeles de la medicul curant, familia l-ar fi dus la recuperare la un cămin sau spital din județul Argeș”, a precizat Bogdan Oprița pentru FANATIK.

Reacția patronului microbuzului Dinamo 2 după moartea șoferului

FANATIK l-a contactat și pe închiriase microbuzul implicat în accident. Întrebat despre moartea lui Nicolae Zgondoiu, acesta a transmis că nu dorește să facă declarații. „Nu-mi doresc acest lucru (n.r. să comentez) și vă mulțumesc”, a fost răspunsul lui Dumitru Colonescu pentru FANATIK.

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Patronul companiei avusese însă o reacție controversată imediat după accidentul din 31 iulie. „Îmi pare foarte rău, eu în ultimii ani nu am avut niciun accident. Ați înțeles? În ce an a avut loc accidentul?”, afirma atunci Dumitru Colonescu. Replica sa a atras atenția la momentul respectiv, în condițiile în care unul dintre microbuzele companiei sale fusese implicat într-un accident grav în care se afla delegația lui Dinamo 2.