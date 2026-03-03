El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în premieră. Nu vreau să intru în polemică cu patronul FCSB”

ADVERTISEMENT

Stelistul Marian Aliuță a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că înainte de începerea actualului sezon s-a rugat pe stadionul din Giulești ca Rapid să ia titlul. Care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru.

Un stelist s-a rugat ca titlul să ajungă la Rapid

Deși a recunoscut că este fan al echipei FCSB, Marian Aliuță a mărturisit că își dorește ca titlul să ajungă în actualul sezon la rivala Rapid. El s-a rugat pentru ”alb-vișinii”, după ce conducerea clubului a pus stadionul la dispoziția bisericii din care face parte pentru un eveniment.

ADVERTISEMENT

”Din momentul ăsta vor începe meciuri numai care pe care. Pentru mine ar fi îmbucurător să câștige Rapid campionatul, nefiind FCSB aici. Am spus mereu că a doua echipă pentru mine este Rapid. Vă spun în premieră că noi când am fost pe stadionul Giulești cu pocăiții, cu biserica, ne-am rugat și avem filmările de atunci când am binecuvântat echipa.

Am spus Tatăl Nostru în cor, iar rugăciunea are mare putere. M-aș bucura ca la final ceea ce ne-am rugat noi atunci să se îndeplinească și Rapid să iasă campioană. Am făcut asta în vară, înainte de începerea campionatului. Dacă se va întâmpla asta vreau să ne chemați și pe noi.

ADVERTISEMENT

Pastorul nostru a spus: ‘Haideți să ne rugăm pentru acest club, deoarece ne-am pus la dispoziție stadionul și la final de an să iasă campioni’. Dacă se întâmplă asta, a fost voia lui Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

E frumos să vezi că te rogi pe un stadion și echipa aia devine campioană. Mă bucur că a luat cele 3 puncte. Se spune că 1-0, dar ce facem când a avut FCSB 1-0 cu Metaloglobus și a pierdut. Important e că au câștigat”, a declarat Aliuță, la .

Credința l-a trădat pe Gigi Becali

Fostul fotbalist este de părere că Gigi Becali a fost ”pedepsit” de Dumnezeu, pentru că în toamnă a aruncat pe jos cu Biblia. Patronul FCSB a făcut acest gest după ce un bărbat i-a oferit Noul Testament în varianta lui Dumitru Cornilescu, neaprobat de Biserica Ortodoxă.

ADVERTISEMENT

”Pe mine nu m-a interesat planul fotbalistic, faptul că acest club ne-a oferit stadionul trebuie să te rogi pentru ei. Am zis: ‘Doamne, dacă asta a fost voia ta, hai să ne rugăm cu toată inima’. M-am rugat doar pentru Rapid, deși sunt stelist. Așa a fost contextul.

Nu vreau să am o polemică cu patronul FCSB, dar nu e normal ca un creștin să arunce Biblia. Știți că a făcut asta. Este cuvântul lui Dumnezeu acolo, nu ai voie să arunci cuvântul sacru la gunoi ca și cum nu există. Undeva Dumnezeu vede”, a spus Marian Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA.

Clasament SuperLiga

Rapid are ca obiectiv câștigarea unui nou titlu de campioană, al patrulea din istorie și primul după o pauză de 23 de ani. Iar , giuleștenii fiind pe locul secund în SuperLiga cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat.