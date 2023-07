El este taximetristul de 72 de ani din Arad care ajută oamenii fără posibilități. Ce a apărut în viața lui după moartea fiului

Vasile Gheorghiu, un taximetrist de 72 de ani din Arad, a fost lovit crunt de viață. Și-a pierdut unul din cei trei copii într-un accident de mașină. Drama nu l-a făcut însă să se îndepărteze de semenii săi, ci dimpotrivă, să-i ajute de fiecare dată cum poate.

„Ofer în continuare curse gratuite”

Deși se află la o vârstă înaintată, Vasile Gheorghiu nu a renunțat la volan și și-a construit o mică afacere, evident tot în domeniul de transport-taxi. Taximetristul se pune la dispoziția celor aflați în nevoie dar care nu au bani să plătească un taxi, autobuz sau o călătorie cu trenul.

„Aduc la cunoștința persoanelor cu posibilități financiare limitate din oraș și din comunele aflate la o distanță de 50 de kilometri pe sens, care doresc să meargă la medic sau la instituțiile publice locale și nu-și pot permite plata unui taxi sau contravaloarea unui bilet de tren sau autobuz, că le pot ajuta. M-am gândit să ofer în continuare curse gratuite cu taxiul meu, de luni-vineri inclusiv în intervalul orar 9.00-15.00”, a informat el, potrivit .

Vasile Gheorghiu îi ajută și pe cei care au nevoie de medici, nu numai în județul Arad dar și în alte județe. „Cei care aveți programări la clinici din Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și din cauza problemelor de sănătate nu puteți apela la tren sau microbuz vă ofer transport cu condiția de a achita doar combustibilul consumat și în cazuri excepționale la o persoană pe lună îl suport eu”.

Taximetristul face astfel de activități de mai mulți ani. A ajutat sute de oameni și în timpul dar și , numărul său de telefon fiind deja public.

Vasile Gheorghiu spune că nu poate sta nepăsător în fața unui om aflat la necaz, indiferent dacă îl cunoaște sau este un strain. „Așa sunt format eu, nu pot trece nepăsător pe lângă drama unui om, indiferent că îl cunosc sau nu, ba dimpotrivă sunt mai împlinit când ajut pe cineva fără să-l fi cunoscut”, spune Vasile Gheorghiu.

„Au încercat să spună că o fac pentru voturi”

Devenind consilier local în 2008, Vasile Gheorghiu spune că preferă să-și desfășoare activitățile și în alte județe, pentru a nu fi acuzat că încearcă să-și facă imagine. „În afară de acțiunile cu taxiul, toate, deși este și obositor și costisitor, le fac cât mai departe de Arad pentru a nu se interpreta că sunt făcute cu vreun interes, la începuturi făceam în comună și în împrejurimi. A încercat cineva să spună că le fac pentru voturi.

De atunci prefer să plec mai departe. De exemplu, anul acesta am fost, în Săptămâna Mare, în comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, cu alimente și cozonac. La începutul anului tot în Vrancea, în comuna Paulești cu alimente. Am făcut o troiță la comandă realizată de un sculptor din comuna Păulești, Vrancea. Tudorache Vasile se numește și mi-a cerut 1.000 lei pe ea. O voi dona unei biserici. Acum lucrez la o acțiune tot așa în Vrancea”, explică el.

Vasile Gheorghiu are și o colaborare permanentă cu UPU Arad pentru a-i transporta pe cei vulnerabili. „Am o colaborare permanentă cu UPU Arad, iar când au persoane vulnerabile care trebuie să meargă acasă și nu au posibilități financiare sunt solicitat. Am dus persoane la Milova, Țipari Vinga. Anul trecut în martie am inițiat o acțiune și m-am deplasat la Vama Siret pentru refugiații ucraineni, fiind ajutat de câțiva colegi taximetriști, de Mirel Talpeș și Arpi Nistor”, spune taximetristul.

Dramă la volan

Vasile Gheorghiu a fost marcat profund de moartea fiului său. Tragedia a avut loc în urma unui accident de mașină, mașina cu care făcea taximetrie. Mai are două fete și chiar a mai adoptat un copil, în 2009. „Făcând o retrospectivă a ultimilor 14 ani pot spune că dacă ar fi să mor mâine aș muri împlinit. A meritat tot chinul, sunt un părinte fericit”, spune Vasile Gheorghiu.